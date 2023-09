Pojištění psa nejen do zahraničí. Srovnání, cena, pojišťovny | e15.cz

Pojišťovna Produkt Pojistné limity

AXA Assistance součást cestovního pojištění Excelent pojištění veterinární péče do výše 20 000 Kč,

doprava zvířete k veterináři do výše 20 000 Kč

rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené zvířetem do limitu pojištění odpovědnosti.

Colonnade Připojištění k cestovnímu pojištění pojištění veterinární péče do výše 40 000 Kč,

rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené zvířetem do limitu pojištění odpovědnosti.

asistenční služba náklady na záchranné a pátrací akce

Generali ČP Komplexní pojištění mazlíčka zahrnuje cestovní pojištění v rámci celé Evropy pojištění léčení úrazu nebo nemoci do výše 40 000 Kč (lze limit zvýšit)

Standard a Exclusive: pojištění nadstandarních nákladů na léčené do 10 000 Kč a asistence

Exclusive: pojištění pro případ smrti do 5000 Kč (lze limit zvýšit)

PetExpert Cestovní pojištění psů a koček NA CESTY pojištění veterinární péče do výše 30 000 Kč

pomoc v případě hospitalizace

pojištění psa od 50 dnů věku až do 10 let

Slavia připojištění k variantě Náklady veterinární léčby pojištění veterinární péče do výše 15 000 Kč

Union připojištění k Cestovnímu pojištění veterinární ošetření do výše 30 000 Kč

ošetření zubů: 3 000 Kč/1 zub, max. 10 000 Kč

odpovědnost za škodu způsobenou domácím mazlíčkem do výše 60 000 Kč

Uniqa součást cestovního komplexního cestovního pojištění pojistná částka činí až 15 000 korun

pojištění pro psa ve věku od 3 měsíců do 10 let