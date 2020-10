Hromadná žaloba: U nás tato možnost stále chybí | E15.cz

V 19 evropských zemích funguje právní institut hromadných řízení, který posiluje práva spotřebitele a poskytuje efektivní nástroj, jak se bránit neférovým praktikám a vymáhat případnou škodu. V naší republice ale stále chybí.

Průzkum společnosti dTest ukázal, že 85 procent dotázaných zná pojem hromadné žaloby. Každý třetí také uvedl, že se setkal se situací, která by se podáním hromadné žaloby dala řešit. S čím se setkáváme nejčastěji 40 procent respondentů se setkalo s podvodnými e-shopy. Častěji to byla mladší generace. Mezi mileniály dokonce každý druhý.

„Bylo pro nás zajímavým zjištěním, že každý pátý senior uvedl, že se setkal s nekalou praktikou v online prostředí,“ upřesňuje výsledky průzkumu Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Druhou příčku obsadili energošmejdi. V kategorii 18 až 26 let se s nimi setkal každý čtvrtý, zatímco mezi staršími osobami ve věku 54 až 65 let to byl jen každý šestý. Je zajímavé, že energošmejdům častěji čelí mladší generace.

Co víme o hromadných žalobách

Tři z pěti dotázaných jsou přesvědčeni, že v České republice český právní řád umožňuje podávat hromadné žaloby. O tom, že to není možné, ví jen 8 procent Čechů. „Toto zjištění jasně poukazuje na skutečnost, že veřejnosti chybí relevantní informace o spotřebitelských právech a možnostech,“ doplňuje Eduarda Hekšová.