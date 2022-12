Jak pracovat s rodinným rozpočtem v nejistých dobách | E15.cz

Informace o rostoucí inflaci nás žene do spekulativních nebo podvodných investic, zvyšující se úroky v nás probouzí pocit, zda jsme s tou hypotékou udělali dobře. Máme strach ze ztráty zaměstnání, o rodinu, o budoucnost. Všechny tyto negativní emoce jsou největším nepřítelem správy osobních financí. Unáhlenými a emocemi zahalenými rozhodnutími si většinou nejvíce škodíme.

To, co se děje už nezměníme. Pojďme se tedy alespoň podívat, jak dopady současné krize co nejvíce zmírnit a ideálně se z nich poučit, protože krize se často opakují.

Udělejte si podrobný přehled příjmů a výdajů

Když neznám podrobně své výdaje a příjmy, jak mohu něco ušetřit?

Snažte se nějakou dobu (alespoň 3 měsíce) sledovat své výdaje. Pečlivě si zapisujte každý výdaj, každou drobnost. Ideální je použít nějakou online aplikaci, kterou máte stále při ruce.

Poté si sestavte bilanci příjmů a výdajů tak, abyste ji mohli v čase upravovat.

Důkladně se zamyslet nad svými výdaji

Výdaje si rozdělte na:

Fixní výdaje – hypotéka/nájem, platba za auto, pojištění, telefon, lítačka, atd... Jedná se o výdaje, které je nemožné nebo velmi těžké měnit.

Variabilní výdaje – jídlo, koníčky, telefon, Netflix (a ostatní platformy), oblečení, pohonné hmoty, atd... Zde totiž můžeme hodně ušetřit. Ať chceme nebo ne, je zde krize, která nás ovlivní a je opravdu důležité určit si priority ve výdajích.

Důvodem nízkých úspor totiž nejsou jen nedostatečné příjmy ale také finanční gramotnost a nechuť určit si priority ve výdajích.

Každý měsíc si po výplatě sedněte a přesně si rozmyslete, co chcete se svými penězi dělat. Co zaplatit, kam investovat, na co našetřit, atd. a teprve to, co zbyde, utraťte za spotřebu.

Ochraňujte svůj příjem

Na vašem příjmu závisí všechny vaše plány. Jeho ochrana by měla být založena na dvou pilířích.

Rezerva – pokud přijdete o zaměstnání nebo máte nenadálé výdaje (rozbitý spotřebič, oprava auta, atd…), měli byste mít po ruce určitou rezervu, která odpovídá Vašemu životnímu standardu.

Kvalitní pojištění – pokud nemáte dostatečné rezervy nebo majetek a stane se Vám úraz nebo Vás potká zákeřná nemoc, která Vás vyřadí na několik týdnů nebo měsíců z práce, mělo by Vám ztrátu příjmů vykompenzovat pojištění.

Ochraňujte svůj majetek

Pokud vlastníte nemovitost, mějte svůj majetek kvalitně pojištěn. Není nic horšího, než když Vás v nelehké ekonomické situaci zasáhne ještě nějaký živel.

Pojištění by nikdy neměla být jedna z prvních plateb, kterou budete chtít v těžké době vyškrtnout.

Pokud se Vám zdá pojištění drahé, porovnejte si pojištění i u jiných pojišťoven. Zaměřte se i na propojištěnost mezi jednotlivými produkty. Pojišťovny za to často dávají slevy.

Stanovte si své dlouhodobé cíle

Abyste předešli jednorázovému narušení rozpočtu, stanovte si jasný plán na své dlouhodobé cíle (dovolená, auto, rekonstrukce nemovitosti, renta…) dopředu.

Částku na dlouhodobé cíle si ideálně zahrňte do nezbytných výdajů.

Vaše dlouhodobé cíle by neměli být ohroženy krátkodobými výkyvy ekonomiky.

Vyhněte se zaručeným receptům na zbohatnutí

V době krize vylézá na povrch (nejen finančního) světa spousta obchodníků se strachem a prodejců zaručených receptů na zbohatnutí. Snažte se to ignorovat.

Nesnažte se spekulovat na růst či pokles trhu ani neinvestujte do jedinečných a garantovaných produktů.

Nenechte se ani zlákat do rozsáhlých MLM (multi level marketing) sítí, které se budou snažit těžit z potenciálního strachu z nezaměstnanosti.

Svůj finanční plán měňte jen na základě zásadních životních změn

Nepodléhejte emocím a tučným titulkům v novinách. Svůj finanční plán měňte opravdu jen na základě zásadních životních změn.

Každou změnu ideálně konzultuje s poradcem, který má nestranný a nezaujatý pohled.

Pokud svůj finanční plán z jakéhokoli důvodu musíte změnit nebo některé jeho body přerušit, naplánujte si, kdy se vrátíte zpět na původní cestu.

Sledujte možnosti změny operátorů a provozovatelů

Každý rok si zrevidujte všechny smlouvy od mobilních operátorů, digitálních televizí, poskytovatelů internetu, poskytovatelů plynu a elektřiny, atd… Vím, nikoho nebaví tyto smlouvy řešit, natož pravidelně revidovat. Skrývá se v nich ale potenciál velikých úspor.

Nepanikařte

V záchvatu vzteku a zlosti většinou nevznikají ta nejlepší rozhodnutí

Není to lehká doba. Ještě jsme se ani nevzpamatovali z Covidu a přišel konflikt na Ukrajině a s ním i energetická krize. Mnoho z nás si určitě říká, že hůř už být nemůže. Svět se mění a my musíme s ním. Každá krize je i příležitost, jen záleží na tom, jak se na to koukáme. Změňme své spotřební chování, snažme se dodržovat výše zmíněná pravidla a mysleme více na budoucnost. Každá krize totiž jednou skončí a všechno zlé se v dobré obrátí.

Autor je finanční specialista firmy 4fin.