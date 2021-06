Jeden dotek stačí, chytrá domácnost se o vše postará | E15.cz

Autor: Somfy

Poslechne na dotek

TaHoma switch je řídicí jednotka, která obdobně jako její starší sestra TaHoma premium umožňuje ovládat všechna zařízení v domácnosti prostřednictvím internetového připojení přímo z domova nebo vzdáleně odkudkoliv pomocí aplikace pro mobilní telefon či tablet. Navíc však nabízí dvě individuálně nastavitelná tlačítka umístěná přímo na jednotce, kterými můžete spouštět vaše nejoblíbenější scénáře. Jediným dotekem tak můžete spustit sled úkonů při odchodu – zhasnout v celém domě, zatáhnout žaluzie, odpojit zásuvky, ve kterých by třeba mohla zůstat zapnutá žehlička, spustit alarm… A obdobně při příchodu, či v jiných vámi zvolených situacích.

Poslechne bez kabelu

TaHomu switch je možné připojit k internetu pomocí wi-fi. Není tedy třeba datový kabel, stačí jednotku jen zapojit do elektrické zásuvky. To ji umožňuje umístit kdekoliv v bytě a případně snadno její umístění změnit.

Poslechne na slovo

Díky tomu, že je systém automatizace TaHoma switch kompatibilní se službami hlasových asistentů Google Assistant, Apple Home Kit a Amazon Alexa, můžete jejich prostřednictvím ovládat zařízení zapojená do aplikace TaHoma i vlastním hlasem. Můžete tak spustit i libovolný scénář, který jste si vytvořili. Technologie jsou natolik pokročilé, že zachytí váš povel, i když je v domácnosti ruch či hraje televize. Dokonce můžete dát hlasový příkaz i na dálku, třeba z auta.

Co umí?

S TaHomou switch získáte více pohodlí, bezpečí a času. S její pomocí je možné ovládat v domácnosti takřka vše – stínicí prvky, osvětlení, okna, vrata a brány, prvky bezpečnostního systému i regulovat vytápění. TaHoma switch je kompatibilní s téměř třemi sty typy výrobků Somfy a partnerů.

Bezpečí zajistí kamery a čidla pohybu, náklady na vytápění se snižují díky regulaci vytápění v součinnosti s automatickým ovládáním stínicích prvků na základě informací ze slunečních a větrných čidel.

A co je důležité – neustále máte kontrolu o stavu všech zařízení zapojených do systému. Tedy co je právě zapnuto či v jaké poloze se nachází ta která žaluzie. A na dálku můžete tento stav změnit.

Přesně podle potřeb

Snad největší přínos pro váš komfort poskytují scénáře, které si můžete vytvořit přesně podle chodu vaší domácnosti. Zautomatizujete tak rutinní situace a ušetříte tím spoustu času. Zkušenost ukázala, že jsou to měsíčně až desítky hodin. Pro řešení základních situací v domácnosti má TaHoma switch scénáře přednastavené. Můžete je využít tak jak jsou, nebo je změnit či doplnit. A snadno si vytvořit i mnoho dalších scénářů pro opakující se situace. Zapojování jednotlivých zařízení do systému a konfigurace scénářů je maximálně intuitivní, snadno pochopitelné pro každého laika. Navíc aplikace umožňuje i zásah technika na dálku, můžete požádat o radu či řešit problémy okamžitě s odborníkem.