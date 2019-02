Kamenným prodejnám zánik rozhodně nehrozí, tvrdí výzkum | E15.cz

Přestože on-line nakupujeme rádi, nezapomínáme ani na kamenné obchody. Zde raději nakupují skoro tři čtvrtiny zákazníků. A to z prostého důvodu – zboží si mohou osahat a poradit se s prodavačem. Ukázal to nejnovější průzkum společnosti IDC.

Někteří skeptici předpokládali, že s rozvojem e-shopů čeká kamenné obchody zánik. Opak je ale pravdou. Pro více než 70 procent z nás je kamenná prodejna stále jasnou volbou. Z průzkumu vyplývá také to, že snaha e-shopů o co nejrychlejší doručení je v mnoha případech jen plýtváním energií a penězi.

Vyzkoušení na prodejně a poté koupě na internetu? Spíše naopak

V Severní Americe provedli v loňském roce výzkum, který vyvrátil tvrzení, že si lidé zboží nejdříve prohlédnou v kamenné prodejně, a poté zakoupí přes internet. Je to spíše naopak. Více než třetina zákazníků přijde do prodejny až poté, co si o zboží vyhledají podrobné informace na internetu. Asi stejně velká skupina jde do obchodu hned. Pro 94 procent zákazníků je navíc důležitá pomoc obchodníka.

„Ukazuje se, že pro zákazníky jsou v digitalizujícím se světě čím dál důležitější emoce, které se s nákupem pojí. Chtějí si zboží osahat, vyzkoušet, porovnat s jinými produkty, a nakonec se nechat prodavačem ujistit, že vybrali dobře. To je něco, co jim žádný internetový obchod nemůže v takové míře poskytnout,“ říká Bedřich Max Luft, generální ředitel DXC Technology pro Českou republiku. Z tohoto důvodu určitě nehrozí, že by kamenné prodejny zanikly. To ale neznamená, že by kamenné prodejny měly usnout na vavřínech. Bylo by pro ně dobré, kdyby se postupy e-shopů inspirovaly a zapojily do své strategie moderní technologie, jako například nejrůznější nákupní aplikace v mobilních telefonech.