Mějte přehled ve svých výdajích aneb víte, za co utrácíte? | E15.cz

Co považujeme za příjmy

V první řadě to jsou pravidelné příjmy jako výplata, dávky apod. Pak jsou to jednorázové příjmy, což může být jednorázový příspěvek od státu, peníze za to, co jste prodali apod. Nezapomeňte započítat všechno, co vám přišlo na účet.

Výdaje

Výdaje si rozdělte do třech jednoduchých kategorií nezbytné výdaje, zbytné výdaje a úspory.

Nezbytné výdaje-musíte je zaplatit za jakýchkoli okolností, patří sem jídlo, platby energií, nájem, léky, platby pojistek nebo splátky půjček.

Zbytné výdaje-věci, bez kterých se na nějakou dobu určitě obejdete, zábava, kultura nebo restaurace.

Úspory-ideálně, když vám zbude kolem 20 procent příjmů. Nicméně každá koruna, kterou dokážete odložit stranou se jednou může hodit, takže cokoliv, co dokážete uspořit, se počítá. Úspory berte jako „polštář“, kdyby se něco stalo (rozbitá lednička…). Můžete je uložit třeba na spořicí účet, který nabízejí všechny banky, peníze jsou dostupné okamžitě a bez sankcí a v dnešní době relativně vyšších úrokových sazeb se to vyplatí.

Jednoduchým porovnáním příjmů a výdajů, zjistíte, jak jste na tom. Tedy jestli vám zbývají peníze nebo naopak chybí.

Když zjistíte, že vám peníze chybí, je několik možností, jak příjmy navýšit. Hlavně se vyvarujte bezhlavému půjčování peněz.

Přemýšlejte, jak omezit zbytné výdaje.

Nakupujte ve slevách a ušetříte.

Zamyslete se nad změnou práce, která vám může přinést větší příjmy.

Zjistěte si, na jaké státní příspěvky máte nárok (příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi apod.).

Pokud máte stavební nebo penzijní spoření můžete v krizi sáhnout i po těchto penězích. To však volte jako poslední možnost, protože se připravíte o státní příspěvky. Eventualitou je snížení částek, které na tyto produkty odkládáte.

Zjistěte si, zda neexistují levnější dodavatelé energií, využijte internetové srovnávače.

Co s půjčkami?

Máte více půjček nebo plně vyčerpaný Kontokorent či rozčerpanou kreditku, kterou nezvládáte splácet? Zvažte jejich sloučení do jedné půjčky. Zjednodušíte a zpřehledníte si tak splácení-místo několika splátek v různé dny, budete měsíčně platit jednu splátku, a to ideálně v den, který si sami určíte. Díky delší splatnosti nové půjčky můžete také měsíčně splácet menší částku. Ušetřit se dá případně i díky nižší sazbě, kterou můžete na konsolidaci půjček získat. Ano, i v dnešní době vysokých úroků banky nabízí různé akční nabídky, díky kterým můžete získat novou půjčku s nižší sazbou, než máte na půjčkách stávajících.

TIP od ČSOB

Ohledně financí vždycky jednejte s rozmyslem a chladnou hlavou. Než začnete rušit finanční produkty nebo si nevýhodně půjčovat, poraďte se o své situaci ve své bance. Rady a tipy najdete zde.