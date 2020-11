Podnikatelské pojištění: ProfiPlán je jasným důkazem, že digitalizace je klíčová | E15.cz

Většina podnikatelů vnímá, že se neobejde bez pojištění. Přístup se liší podle velikosti firmy. Pojištění pro větší firmy se více „šije“ na míru jejich podmínkám, ve kterých podnikají. Menší a střední firmy pak častěji využívají přednastavené produkty. Novinkou na trhu pro tento segment je nyní pojištění ProfiPlán. Na otázky deníku E15 tak odpovídal Karel Bláha, člen představenstva Generali České pojišťovny a ředitel pro korporátní obchod.

Proč jste se rozhodli uvést novinku v této oblasti?

Menší a střední podnikatelé jsou pro tuzemskou ekonomiku klíčoví. Chceme pro ně mít produkt, který plně obstojí v požadavcích současného trhu a je připravený na další rychlý vývoj s tím, jak se mění situace na trhu.

Co může podnikatelů ProfiPLán nabídnout?

Reaguje na aktuální požadavky jednou z nejširších pojistných ochran na trhu. Zaměřili jsme se navíc na výrazné zjednodušení struktury pojištění a přehlednost smlouvy. To proto, aby se pojištění snáze přizpůsobilo potřebám každého podnikatele. ProfiPlán to umožňuje i proto, že má skutečně vysokou variabilitu a modularitu jednotlivých pojištění. Předností je i nebývale vysoká míra digitalizace, která se promítá do obsluhy klienta během sjednání, dokumentace ale i řešení pojistných událostí. To představuje trend, který zejména v době koronavirové krize nabývá na významu. Umožňuje nám totiž komunikovat s klientem bezpečně, tedy distančně.

Produkt je pak koncipován tak, aby pomohl klientům s momenty, které by mohly při rozhodování o rozsahu pojistných rizik opomenout. Některá připojištění jsou tak automaticky sjednána se sublimity již v ceně – např. pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných a převzatých nebo čisté finanční škody.

Jak koronakrize ovlivnila zájem o pojištění ze strany podnikatelů?

Situace z jara se nejvíce podepsala na oblastech, kde byli podnikatelé zasaženi na svých tržbách. U řady z nich se de facto zcela zastavily. Takových oblastí bylo mnoho, segment SME nebyl výjimkou. Na druhou stranu existovaly části SME byznysu, které fungovaly téměř beze změn dále. Jiní – jako třeba e-shopy – na situaci dokonce vydělali.

V praxi jsme se setkávali s tím, že klienti poptávali pojistné produkty zaměřené na plošná omezení, která vycházela z vládních nařízení. Konkrétně přerušení provozu z důvodu úředního zásahu.

Bohužel jde o nepojistitelné riziko, protože u něj postrádáme moment nahodilosti. Plošné úřední zásahy tak pojišťovny vylučují. Pojistný trh na poptávku tohoto typu reagovat neumí. Důvod je zřejmý – jde o systémové riziko a u něj odškodnění leží na tom, kdo omezující opatření vyhlašuje. S ohledem na situaci z jara i nyní jde o stát.

Do jaké míry urychlil současný stav využívání digitalizace v pojišťovnictví?

Každá krize může být i velkou příležitostí. Touto optikou se díváme i na oblast podnikatelského pojištění. Situace na trhu, který je ovlivněný koronavirovými opatření, nám jednoznačně přinesl jasný signál – přechod k digitálnímu byznysu musí být ještě rychlejší. Zatímco dříve nám uvedení některých technologií do praxe trvalo měsíce a někdy i roky, nyní je dokážeme přinést v řádech týdnů. Pojištění ProfiPlán je jasným důkazem, že i pro oblast SME je digitalizace klíčová. Troufnu si tvrdit, že i nezbytná. V naší praxi vidíme, že současná mladá podnikatelská generace žije, přemýšlí a jedná s úplně jinou energií a představami než generace naše a našich rodičů.

Plánujete další rozšiřování produktu ProfiPlán? Jaké?

Nové pojištění ProfiPlán pro SME segment jsme od začátku koncipovali tak, aby bylo možné jeho strukturu rozšiřovat s ohledem na aktuální situaci i požadavky klientů. Ačkoliv současné nastavení ProfiPlánu odpovídá potřebám zhruba 90 procent klientů, pokračujeme v podstatě v kontinuálním vývoji produktu. Na jaře příštího roku tak představíme další rozšíření. Půjde o implementaci inovovaného pojištění profesní odpovědnosti, pojištění D&O, pojištění stavebních montáží nebo zdravotnických zařízení. Předpokládám, že velký zájem bude o pojištění kybernetických rizik.