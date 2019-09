Pojištění závažné nemoci je důležité, ale pro lidi málo přehledné | E15.cz

Pojišťovny buď nabízejí jeden balíček, který obsahuje vybrané nemoci určité závažnosti, anebo lidem nabídnou k výběru více balíčků, z nichž první obsahuje třeba jen čtyři diagnózy, druhý, rozšířenější, třeba již deset diagnóz, nebo i třetí balíček, v němž jsou zahrnuty dvě desítky diagnóz.

Odborníci jsou přesvědčeni, že pro klienty pojišťoven se takto nastavené pojištění závažné nemoci stává nepřehledným. Upozorňují i na to, že tyto balíčky nejsou nijak standardizované, a proto se i těžko porovnávají.

Trik pojišťoven u nabízených balíčků spočívá v umělém navyšování počtu diagnóz, a to především z marketingových důvodů. Praxe přitom ukazuje, že mnohé z pojištěných nemocí nemá tuzemský klient pojišťovny často ani šanci ani dostat. Jako problém se ukazují i různé kombinace nemocí napříč skupinami.

Jedna pojišťovna může mít třeba jednu z krytých diagnóz pod názvem transplantace orgánů. To znamená, že plní při transplantaci srdce, plic, ledvin, jater, kostní dřeně a slinivky břišní. Tedy jedna diagnóza, která obsahuje šest možností. Druhá pojišťovna bude mít šest diagnóz, pro každý orgán zvlášť. Pak to opticky může vypadat, že je to 1:6, ale přitom rozsah bude úplně stejný.

Někteří z odborníků jsou přesvědčeni, že dělení pojištění závažné nemoci do několika skupin nemocí vyloženě v principu chybné. Praxe je plná příkladů, kdy se klient pojišťovny zodpovědně rozhodne pro pojištění rizika závažné nemoci, ale třeba kvůli financím, zvolí „špatnou“ skupinu nemocí.

To znamená, že v případě, kdy ho postihne nějaká závažná nemoc, zůstane bez pojistného plnění. Podle odborníků současná honba za co nejvyšším počtem pojistitelných nemocí – avšak rozdělených do několika skupin nemocí – nedává smysl. Člověk by měl být pojištěn komplexně. A to proti všem závažným onemocněním, která mu rozbourají pravidelný příjem či mu docela změní plány.