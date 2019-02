Polovina Čechů letos předpokládá, že si finančně polepší | E15.cz

Přes polovinu (54 procent) Čechů má vyhlídky na finanční polepšení oproti loňskému roku. Proto plánujeme tvorbu finančních rezerv, 40 procent z nás bude spořit více než v uplynulých letech. Vyplynulo to z průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny.

Se zvýšením měsíčního příjmu kalkulují hlavně mladí ve věku od 18 do 24 let. Dále pak lidé žijící v domácnostech s čistým měsíčním příjmem přes 40 tisíc korun. Pozitivnější jsou muži než ženy. Zatímco téměř každý pátý muž (17 procent) očekává, že si rozhodně polepší, u žen je to jen každá desátá.

Budeme spořit

Čím budou naše příjmy vyšší, tím více chceme spořit. 40 procent dotázaných chce spořit více než v loňském roce. Jenom 5 procent své výdaje na spoření sníží. Zbývajících 55 procent Čechů předvídá, že bude šetřit stejně jako předešlý rok.

Z výsledků výzkumu tak vyplývá, že spoření je pro Čechy jednou z priorit, šetřit na něm se totiž nechystá ani většina těch, kteří předpokládají příjmy stejné nebo dokonce nižší než loni.

„Očekáváme, že i v letošním roce bude česká ekonomika ve velmi dobrém stavu. Nicméně například v oblasti bydlení v dohledné době nelze počítat s výrazným snižováním cen, navíc stále platí, že banky mohou podle doporučení ČNB poskytovat hypotéky maximálně do 80 procent hodnoty nemovitosti. Zbylých 20 procent nebo více musí mít kupující z vlastních zdrojů. Je proto vhodné začít si vytvářet finanční rezervu s dostatečným předstihem,“ říká Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Z lidí, kteří chtějí spořit více než doposud, bude 56 procent odkládat každý měsíc o 1 000 korun více. Čtvrtina bude šetřit o 2 000 více a 21 procent respondentů bude odkládat dokonce částky přesahující 2 000 korun.