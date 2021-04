Svícení s menšími emisemi. Kde a za kolik seženete zelenou elektřinu? | E15.cz

Zelenou elektřinu má ve svém portfoliu stále více dodavatelů. U některých si lidé mohou dokonce vybrat, jaké energii dají přednost – zda bude vyrobená například ze slunce, vody nebo z větru. Elektrický proud je pořád stejný a technicky nejde zajistit, aby do konkrétního domu nebo bytu tekla jen energie z obnovitelných zdrojů. Domácnost má ale jistotu, že objem elektřiny, který spotřebuje, dodavatel nakoupil z ekologických elektráren.

„Zájemci o zelenou elektřinu získají záruku, že jimi spotřebovaná energie pochází z obnovitelných zdrojů. Neznamená to, že do zásuvky proudí jen ‚zelená energie‘, to technicky není možné, elektřina v síti je jen jedna. Odběratelům ale nabízíme, že pokud chtějí obnovitelné zdroje zcela transparentně podpořit, zajistíme jim zelené certifikáty od výrobců,“ vysvětluje princip Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.

Za zelený proud si lidé připlatí

Právě Bohemia Energy je jedním z dodavatelů, kteří nově nabízí zelenou elektřinu. Za to si ale zákazníci připlatí. „Zelený certifikát si lidé mohou sjednat k našemu libovolnému produktu. Cena jedné megawatthodiny je navýšena o částku 36,30 korun. Finanční příspěvky půjdou kompletně na výrobu energie ze slunečních, vodních, větrných, bioplynových nebo biomasových elektráren,“ dodává Libor Holub.

Domácnost žijící v bytě, která elektřinou svítí a napájí běžné spotřebiče, má většinou spotřebu do 2 megawatthodin ročně. Za zelený certifikát by si tak připlatila necelých 55 korun za rok. Domácnost, která elektřinou ohřívá vodu nebo topí, má spotřebu mnohem vyšší a příspěvek se tak může vyšplhat třeba i na stovky korun ročně (při spotřebě 15 megawatthodin to bude necelých 545 korun za rok).

Možnost odebírat zelenou elektřinu nabízí jak velcí dodavatelé, tak malí alternativní obchodníci. Ekologicky smýšlející zákazníci pořídí energii z obnovitelných zdrojů například i u největší energetické firmy v České republice. Společnost ČEZ elektřinu z čistých zdrojů jak vykupuju, tak i vyrábí, a to ve vodních, solárních, větrných nebo biomasových elektrárnách.

„Každá vyrobená jednotka zelené elektřiny má vlastní certifikát původu, který odběrateli zaručuje, že pochází z obnovitelných zdrojů. Nákupem zelené elektřiny tak zákazník podporuje podmínky, aby ekologický elektráren v Česku přibývalo. Cena zeleného produktu je tudíž nepatrně vyšší v porovnání s cenou srovnatelného produktu, aby se pokryly náklady na pořízení certifikátu záruk původu,“ konstatuje Roman Gazdík ze společnosti ČEZ.

Domácnosti si mohou vybrat zdroj energie

Na trochu jinou strategii vsadila společnost E.ON, která loni představila nový produkt „Zelená od E.ONu“. Pořídit si ho mohou jak stávající zákazníci, kteří podle společnosti ušetří až 10 procent ceny oproti svému původnímu ceníku, tak zcela noví odběratelé. „Chceme zákazníky motivovat k využívání energie z obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje nižší ceny Roman Šperňák ze společnosti E.ON.

Lidé si zároveň mohou vybrat, jaká elektřina je jim sympatická. „Jako jediný z velkých dodavatelů energií v Česku dáváme možnost si vybrat zdroj zelené energie – například z větru, vody, slunce nebo bioplynu či biomasy. Pokud lidé nejsou sami rozhodnutí, mohou samozřejmě nechat výběr na nás. To se zatím děje v nejvíce případech. Pokud už zákazníci svůj zdroj vybírají, volí hlavně energii ze slunce. Druhým nejoblíbenějším zdrojem je voda,“ konstatuje Roman Šperňák.

Ekologickou energii lidé chtějí

Podle dodavatelů zájem o zelenou energii mezi zákazníky roste. „Z našeho průzkumu vyplývá, že zájem o elektřinu z obnovitelných zdrojů mají převážně lidé z průmyslověji zaměřených regionů a z Prahy. Například v Ústeckém kraji by si energie z obnovitelných zdrojů zvolilo až 67,5 procenta respondentů. Téma obnovitelných zdrojů a šetrnosti k přírodě vůbec je atraktivnější pro lidi ve věku 18 až 44 let, pro ženy o něco více než pro muže,“ uvádí Libor Holub.

Dodavatelé na to reagují tím, že pořizují více elektřiny z obnovitelných zdrojů. Například společnost E.ON vykupuje zelenou energii od 10 tisíc výrobců, převážně z tuzemska. „Elektřina z obnovitelných zdrojů tvoří 25 procent celého objemu, který vykoupíme, a každým rokem se zvyšuje,“ uvádí Roman Šperňák.

Společnost ČEZ zase patří k největším výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů v České republice a v posledních letech podporuje instalaci zdrojů přímo u zákazníků. „Ideální jsou například střešní fotovoltaické elektrárny, které jsou u nás i ve světě stále oblíbenější. Pro domácnosti jsme loni instalovali 660 střešních fotovoltaických elektráren,“ uzavírá Roman Gazdík.