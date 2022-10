Železnice zdraží. Jízdné lze koupit ještě předtím | E15.cz

Od 11. prosince dojde ke změně cen v tarifu SJT, který platí u všech spojů vedených v závazku veřejné služby a na většině komerčních spojů. „Cestující v tomto tarifu zaplatí od 11. prosince v průměru o 15 procent více, přestože inflace je aktuálně 18 procent,“ potvrdil informaci o růstu cen mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Také ceny v základním kilometrickém ceníku Českých drah pro vnitrostátní přepravu se zvýší v průměru o zmiňovaných 15 procent.

„Úprava cen v tomto rozsahu se promítne do všech nabídek, které jsou založeny na kilometrickém tarifu, například Flexi základních jízdenek, Traťových jízdenek, Traťových jízdenek region,“ doplňuje mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

Nákup jízdného před zdražením

Podle finančního poradce skupiny Partners Vladimíra Weisse by cestující na železnici informaci o zdražení neměli podcenit.

„Nákupem určitých druhů jízdenek před jejich zdražením se dá významně ušetřit. Platí to dvojnásob pro cestující, kteří užívají slevové programy na železnici,“ říká i proč, s tím, že od věci není si ověřit, kdy tyto programy vyprší.

Například cena zákaznických aplikací na In Kartě Českých drah se zvýší o 60 korun za tříměsíční IN 25 a například u celoroční síťové IN 100 o 2 000 korun. Nyní tříměsíční IN 25 stojí 190 korun a IN 100 celkem 19 990 korun.

Ceny síťových jízdenek stoupnou o 12 až 29 procent. Tedy od deseti korun u regionálních do 200 korun u celosíťových variant. Několikadenní prázdninové jízdenky podraží dokonce asi o polovinu. U sedmidenní Jízdenky na léto stoupne cena z 890 na 1 390 korun a u čtrnáctidenní varianty z 1 290 na 1 990 korun.

U běžného jízdného ceny stoupnou asi takto: Jízdenka ČD na vzdálenost deset kilometrů stoupne o čtyři koruny na 31 korun, u lístku na 45 kilometrů o 12 korun na 92 korun a jízdenka na vzdálenost 100 kilometrů podraží o 25 korun na 188 korun. U některých speciálních jízdenek nebo poplatků bude zdražení ještě výraznější.

Dokdy naposled zakoupit jízdné

„Doporučuji domácnostem, které využívají železnici pro dopravu do zaměstnání, aby si udělali audit ve svých dlouhodobých slevových programech a zvážili, zda je neobnovit před 11. prosincem,“ upozorňuje Vladimír Weiss.

Zmiňuje benevolenci ČD, které jízdenky za současné ceny dovolují lidem zakoupit až na téměř dva měsíce dopředu, tedy do 10. prosince.

„I po zdražení tak mohou po nějakou dobu jezdit levněji,“ potvrzuje mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. Podle něj tak v případě nákupu jízdenky v předprodeji bude možné cestovat ještě na začátku února příštího roku za původní cenu. A v případě nákupu například čtvrtletní jízdenky mohou cestující jezdit za současné ceny až do května příštího roku, tvrdí.