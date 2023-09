Změna času 2023: Zimní čas. Kdy a proč se mění? | e15.cz

Povinné střídání času mělo v celé Evropské unii skončit, členské státy se ale zatím na změně neshodly. Střídání času by tak mělo v Česku trvat minimálně do roku 2026.

Kdy se mění čas? V noci ze soboty na neděli 29. října 2023 se změní čas. Ručičky se s přechodem na zimní čas posunou o hodinu zpět ze 3:00 na 2:00.

Zimní čas přichází na konci října

Termín pro změnu času není fixní, následující roky začne zimní čas například ve dny:

Rok Zimní čas Letní čas 2023 26. března 2023 29. října 2023 2024 31. března 2024 27. října 2024 2025 30. března 2025 26. října 2025 2026 29. března 2026 25. října 2026

V Česku je podle průzkumů většina lidí proti pravidelnému střídání času a je pro jeho zrušení, nicméně ani tady nepanuje shoda, jaký čas by měl být zaveden celoročně. Vláda se předloni při neformální diskusi přiklonila k zavedení standardního středoevropského času.

Střídání času a jeho zrušení v Evropské unii

Při volbě celoročního času by byl podle odborníků pro člověka příznivější spíše pásmový čas, který platí v zimě a proto označován za zimní čas. Podle některých odborníků má totiž střídání času negativní vliv na zdraví a psychiku lidí a svůj původní účel, tedy úsporu energií, již dávno neplní.

Podle původních plánů se měl čas v roce 2021 ve státech Evropské unie měnit naposledy. Kvůli pandemii covidu-19 i tomu, že se členské státy nedokázaly dohodnout na tom, který čas bude platit trvale, se však tato otázka odsunula na neurčito. Změna času zatím stále trvá.

Změna času v Česku ve 20. století

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky před 40 lety za energetické krize. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem EU a časový posun trvá sedm měsíců.

Ve světě se v mnoha zemích v minulosti letní čas zaváděl, ale i rušil. Obecně lze říci, že letní čas platí ve většině zemí Evropy, Severní Ameriky a Blízkého východu, zatímco ve většině států Asie, Afriky a Jižní Ameriky neplatí.

Změna času v roce 2023 (video)