Penzijní spoření: Transformované fondy výnos nenesou, účastnické ano | E15.cz

Na konci roku 2020 si spořilo se státním příspěvkem na penzi v Česku 4 415 759 lidí. Z toho 3 134 354 v transformovaných a 1 281 406 v účastnických fondech doplňkového penzijního spoření (DPS). To loni navzdory krizi úspěšně rostlo. Ke konci roku si v něm spořilo 1 281 406 účastníků. To je o 12,5 procenta více než v roce 2019.

Objem investovaných peněz účastníků v DPS loni dosáhl 78,5 miliardy korun. To je růst o 18,4 miliardy. Avšak vzhledem k tomu, že v transformovaných penzijních fondech starého penzijního připojištění zůstává drtivá většina Čechů, to podle odborníků stále není dost.

„Nárůst střadatelů v nových účastnických fondech DPS o 12,5 procenta je stále relativně malý. V těchto fondech stále spoří sotva třetina všech budoucích penzistů. Až 450 miliard korun je investováno v transformovaných fondech starého penzijního připojištění,“ vysvětluje ekonom skupiny Partners Martin Mašát.

„Výsledkem je pak jejich každoroční reálná ztráta vůči inflaci,“ upřesňuje.

To, že vzhledem ke konzervativnímu složení investičních portfolií transformovaných fondů nelze očekávat za loňský rok jejich zhodnocení nad inflaci, potvrzuje i prezident Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) Aleš Poklop: „Apeluji na všechny, kterým zbývá ještě delší doba spoření, aby zvážili přechod do nových účastnických fondů DPS. Zhodnocování naspořených prostředků má při dlouhodobém spoření větší dopad na konečnou naspořenou částku než třeba státní příspěvky. Ty jsou přitom u starých i nových fondů stejné. Přestup nic nestojí.“

Transformované vs. účastnické fondy

Podle APS ČR i navzdory pandemii covidu-19 vyvážené fondy DPS loni zhodnotily investované prostředky účastníků typicky okolo čtyř procent, ty dynamické pak okolo šesti procent. Naopak záporné zhodnocení dopadlo na účastnické fondy, které vsadily na akcie ve střední Evropě, kde se dočkaly v roce 2020 většinou ztrát. To se ale týkalo pouze dvou penzijních účastnických fondů na českém trhu. Koronavirový rok naopak znovu ukázal, že nové fondy umějí prostředky zhodnocovat daleko lépe než fondy starého penzijního připojištění, které musí ze zákona investovat velmi konzervativně.

„Transformované fondy, bohužel, trpí svojí garancí kladného zhodnocení. To je, že hodnota investice nesmí klesnout do záporných hodnot. Transformované fondy to nutí investovat velice konzervativně, aby jejich cíl neohrozil náhlý výkyv ceny rizikovějších aktiv,“ vysvětluje ekonom Partners.

Loni dosáhl celkový zisk transformovaných fondů 3,8 miliardy korun. Přesné zhodnocení účastníků penzijního připojištění bude známé až po valných hromadách transformovaných fondů, které se budou teprve konat. Odborníci odhadují, že transformované fondy peníze účastníků v průměru zhodnotí pod jedno procento. Jejich výnos se totiž odvíjí od základní krátkodobé sazby nastavované centrální bankou, která se po většinu minulého roku pohybovala na 0,25 procenta.

„Tento výnos zdaleka nestačí na pokrytí inflace, a tak mají sice střadatelé zaručenou takzvanou kladnou nulu, ale inflace jim jen za rok 2020 ubrala z reálných úspor v transformovaných fondech asi 3 procenta,“ doplňuje Martin Mašát.

Situace se přitom podle něj hned tak nezlepší. Státní dluhopisy, do kterých zejména investují transformované fondy, byly loni bity extrémně nízkými výnosy kvůli expanzivní politice centrálních bank. Podle ekonomů se ale naštěstí blýská na lepší časy a výnosy dluhopisů rostou. Důvodů je několik, dlouhodobě vyšší inflace, než jsou očekávání České národní banky, a extrémně rostoucí zadlužení českého státu.

Průměrná měsíční investice v DPS loni vzrostla

Podle zástupců APS ČR loňskou dobrou zprávou v případě DPS je, že průměrný příspěvek střadatelů v účastnických fondech překonal hranici jednoho tisíce korun. Loni v DPS přibylo i 45 556 účastníků s příspěvkem zaměstnavatele na celkových 319 307 účastníků (+29,9 procenta).

„Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele byl v minulém roce 1099 korun. Celkový podíl účastníků s příspěvkem zaměstnavatele v DPS tak ke konci roku 2020 činil 24,9 procenta,“ vysvětluje Aleš Poklop.

Zároveň vyjádřil i spokojenost s tím, že loni smlouvu o dětském penzijku podepsalo 17 253 zákonných zástupců, a celkem je tedy aktivních 77 837 smluv pro účastníky mladší 18 let (+28,5 %). Předdůchod z DPS pobíralo celkem 4985 osob, a to v průměrné výši 11 879 korun.