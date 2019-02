Úrok 1,6 procenta můžete získat až do června. Wüstenrot prodlužuje akci | E15.cz

Až do konce června mohou noví klienti Wüstenrot využít akční nabídku a získat na spořicím účtu úrok až 1,6 procenta ročně do konce roku 2019. Podmínky však nejsou úplně jednoduché.

Wüstenrot Spořicí účet nabízí základní úrok 0,5 procenta ročně. Dalšího půl procenta je možné získat jen za sjednání fixace prostředků na 3 až 12 měsíců. Každý nový zákazník, který si do 30. června 2019 založí Wüstenrot Spořicí účet, dostane až do 31. prosince 2019 automaticky speciální úrokovou odměnu 0,6 procenta. V součtu může klient dosáhnout na úrok 1,6 procenta. Tato sazba se vztahuje na úspory od 30 000 korun do 1,5 milionu korun.

„Pro vyšší částky si klient může založit další spořicí účty a získat tak stejné úročení pro všechny své finance,“ komentuje Pavel Hejzlar, produktový manažer finanční skupiny Wüstenrot.

Akční úrok 0,6 procenta je připisován na spořicí účet měsíčně stejně jako základní úrok. Bonus za fixaci prostředků se na účtu objeví po skončení fixace (3 – 12 měsíců). Počet fixací není omezen, je možné je sjednat v minimální výši 10 tisíc korun a kdykoliv bez sankce zrušit.