V 1. pololetí si na penzi spořilo 4,419 milionu lidí, letos jich přibylo 3000 | E15.cz

Doplňkové penzijní spoření, které nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, mělo na konci letošního prvního čtvrtletí 1,372 milionu osob. To je o 91 000 více než k 31. prosinci 2020. Objem příspěvků dosáhl 90,1 miliardy korun.

"Za letošní rok doplňkové penzijní spoření zhodnotilo lidem peníze na jejich penzijních účtech v dynamických fondech o 12,4 procenta a ve vyvážených fondech o 4,36 procenta. Je to jasný signál všem účastníkům, že jim nové 'penzijko', zejména jeho dynamické a vyvážené fondy, pomůže výrazně zmírnit ekonomický propad, který je čeká po nástupu do starobního důchodu,“ uvedl prezident asociace Aleš Poklop.

Dětské penzijní připojištění má 90 078 účastníků mladších 18 let, což je o 4908 více než v předchozím čtvrtletí. A příspěvek zaměstnavatele v doplňkovém penzijním spoření činí v průměru 1039 korun. Dostává jej 344 133 účastníků, tedy o 12 624 více než v prvním čtvrtletí.

V transformovaných fondech penzijního připojištění zůstávalo na konci června 3,047 milionu účastníků. Protože do nich již nemohou žádní účastníci vstoupit, pokračoval jejich pozvolný přirozený úbytek. Nezastavil se ovšem nárůst příspěvků účastníků, jejichž celkový objem vzrostl na 459,485 miliardy korun. Příspěvek zaměstnavatele na staré penzijní připojištění za průměrně 958 korun pobíralo na konci pololetí 759 457 účastníků. Zisk transformovaných fondů činil koncem června 1,415 miliardy korun.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízejí možné vyšší zhodnocení.