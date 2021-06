Odchod do důchodu: Kalkulačka, tabulka a předčasný důchod | E15.cz

Důchodový věk se postupně prodlužuje a sjednocuje pro muže i ženy. Kdy můžete odejít do předčasného důchodu? Kdy mohou odejít do důchodu OSVČ? Jak se aktuálně liší důchodový věk mužů a žen?

Do řádného starobního důchodu je možné odejít nejdříve při dosažení řádného důchodového věku a získání minimální doby pojištění v rozsahu 35 let. Odchod do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost.

Věk odchodu do důchodu

V níže přiložené tabulce máme uveden důchodový věk mužů a žen v závislosti na ročníku narození a počtu vychovaných dětí u vybraných ročníků narození od roku 1950. Z přiložené tabulky je názorně vidět, jak se důchodový věk postupně prodlužuje. OSVČ mají stejný důchodový věk jako zaměstnanci.

Ve většině vyspělých zemí světa dochází k prodlužování důchodového věku i nad 65 let, i v Česku může v budoucnosti dojít k posunutí řádného důchodového věku. Meziročně k žádné změně nedošlo, věk pro odchod do důchodu v roce 2021 je stejný jako věk pro odchod do důchodu v roce 2020.

Odchod do důchodu tabulka

Ročník narození muži ženy (0 dětí) ženy (jedno díte) Ženy (2 děti) Ženy (3 a 4 děti) Ženy (5 a více dětí) 1950 62r + 6m 61r 59r + 8m 58r + 4m 57r 55r + 8m 1953 63r 62r 60r + 8m 59r + 4m 58r 56r + 8m 1956 63r + 6m 63r + 2m 61r + 8m 60r + 4m 59r 57r + 8m 1959 64r 64r 63r + 2m 61r + 8m 60r + 2m 58r + 8m 1962 64r + 6m 64r + 6m 64r + 2m 63r + 2m 61r + 8m 60r + 2m 1965 65r 65r 65r 64r + 8m 63r + 2m 61r + 8m 1968 65r 65r 65r 65r 64r + 8m 63r + 2m 1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r + 8m

Odchod do důchodu v minulosti

Z tabulky je vidět, že v minulosti se odcházelo do důchodu dříve. Například žena narozená v roce 1962, která vychovala dvě děti, má řádný důchodový věk 63 let a 2 měsíce, žena narozená v roce 1950 měla přitom důchodový věk 58 let a 4 měsíce. Během 12 let se v tomto případě prodloužil řádný důchodový věk téměř o 5 let. Ženy narozené před rokem 1936, které vychovaly dvě děti, měly důchodový věk 55 let.

Kdy je možné odejít do předčasného důchodu?

Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Ti, kteří mají řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Odchod do důchodu a pracovní poměr

K dosažení řádného důchodového věku nemusí být pracovní poměr ukončen. Zaměstnanec může dále u stávajícího zaměstnavatele pracovat a přitom si požádat o starobní důchod. V takovém případě zaměstnanec pobírá současně mzdu a starobní důchod. Jestliže zaměstnanec chce k dosažení řádného důchodového věku ukončit pracovní poměr, potom musí dát standardní výpověď nebo ukončit pracovní poměr vzájemnou dohodou se zaměstnavatelem.

Odchod do důchodu a nemocenská

Penzisté, kteří nemají příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, nemají nárok na nemocenskou. Zjednodušeně řečeno můžeme říci, že odchodem do důchodu v takových případech zaniká nárok na nemocenskou. Jiná situace je však u starobních důchodců, kteří stále pracují. Pracující starobní důchodci, kteří platí ze své hrubé mzdy nebo hrubé odměny sociální pojištění, mají po dobu trvání zaměstnání nárok na nemocenskou, avšak maximálně v rozsahu 70 kalendářních dní.