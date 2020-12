Vyměnit transformovaný fond za účastnický vezme i dva měsíce | E15.cz

Správa transformovaných fondů je pro penzijní společnosti podstatně levnější než u účastnických fondů. V případě transformovaných fondů peníze zainvestují do kvalitních dluhopisů a tím to končí. Naopak u účastnických fondů musejí nakupovat aktiva mnohem častěji, aby peníze zhodnotily, a to něco stojí na poplatcích.