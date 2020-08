Účet dlouhodobých investic zatím budí spíše rozpaky | E15.cz

Účet dlouhodobých investic by měl svým uživatelům nabídnout daňové zvýhodnění a možnost investovat odvážněji.

„Je samozřejmě otázkou, jak bude výsledně tento produkt konstruován. Kromě daňových úlev a možnosti příspěvku zaměstnavatele ale obsahuje tu nevýhodu v podobě snížené likvidity podobně jako u penzijních fondů a zároveň mi tam chybí státní příspěvek,“ říká ředitelka a předsedkyně představenstva Partners investiční společnosti Lucie Simpartlová.

I proto se nedomnívá, že by účet dlouhodobých investic významně konkuroval penzijním fondům se státním příspěvkem. Vnímá ho spíše jako doplněk, který může být flexibilnější z pohledu volby investiční strategie.

Jak má fungovat účet dlouhodobých investic

Podle MF ČR by se měl stát účet dlouhodobých investic zbrusu novým spořicím produktem, který si lze představit jako majetkový účet investičních nástrojů sloužící k vytváření úspor na stáří. Jeho prostřednictvím má být možné investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů a dalších investičních nástrojů.

„Účet tohoto typu je široce využíván v zemích s rozvinutými finančními trhy. Očekáváme od něj, že pomůže k aktivnějšímu přístupu občanů při řešení jejich úspor na stáří,“ vysvětluje náměstkyně ministryně financí pro mezinárodní vztahy a finanční regulaci Lenka Dupáková.

Výhoda účtu má být zejména jeho flexibilita, která investorovi umožní své investice přehodnocovat a transformovat do různých investičních nástrojů v průběhu spoření, aniž by přicházel o daňová zvýhodnění. Prostřednictvím účtu dlouhodobých investic by přitom mohl investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů. Mohl by například část majetku prodat a nakoupit za získané peníze jiný majetek, případně ponechat správu tohoto majetku na správci účtu. Tuto možnost by měli mít konzervativní účastníci i investoři, kteří jsou na počátku spořicího cyklu a hledají investice odvážnější, dynamičtější, s potenciálním vyšším výnosem.

Omezení účtu a navrhovaná daňová zvýhodnění

Daňové zvýhodnění má podle MF ČR hrát u účtu dlouhodobých investic zásadní roli. Podle návrhu ministerstva financí majetek z účtu dlouhodobých investic nesmí být vyveden před dosažením věku 60 let majitele účtu. Výběr je umožněn po minimální spořicí době 60 měsíců od založení účtu. Při předčasném výběru by majitel účtu přišel o daňovou podporu.

Návrh ministerstva u účtu dlouhodobých investic počítá se spojením stávajících limitů daňově zvýhodněných příspěvků 24 tisíc korun na životní pojištění a 24 tisíc korun na penzijní fondy [tedy účastnické a transformované fondy] do jednoho limitu 48 tisíc korun. Při plném využití tohoto limitu může daňový poplatník dosáhnout na daňovou slevu ve výši 7 200 korun ročně. Přitom by měl mít možnost využít i stávající limit 50 tisíc korun daňově podporovaných příspěvků od zaměstnavatele.

Peníze nepůjde vybrat kdykoli

Podle Lucie Simpartlové účet dlouhodobých investic, pokud bude schválen, může ocenit spíše zkušenější investor, který chce využít podpory podobné jako u penzijních fondů, ale o alokaci svých investic chce rozhodovat sám a mít možnost ji libovolně měnit. Jako problém ovšem znovu uvádí absenci státního příspěvku.

Zároveň upozorňuje na to, že případné zavedení účtu dlouhodobých investic dá zřejmě větší prostor subjektům bez licence penzijní společnosti nabízet hodně podobný produkt, jako je penzijní fond. Podle aktuálního návrhu budou oprávněny vést účet dlouhodobých investic právnické osoby, které mohou vést evidenci investičních nástrojů nebo přijímat vklady od veřejnosti, tedy zejména banky, kampeličky, obchodníci s cennými papíry a investiční společnosti.