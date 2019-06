Stavební spořitelny jsou levnější než hypoteční banky | E15.cz

Dlouhá léta platilo, že úvěry od stavebních spořitelen jsou vhodné spíš na rekonstrukce a modernizace bydlení. A že pro úvěr na koupi nebo výstavbu domu či bytu si vezmete hypotéku. Tomu odpovídaly i úrokové sazby, hypotéky byly více než 10 let levnější než úvěry od stavebních spořitelen.

V posledním roce se ale situace změnila, stavební spořitelny jsou levnější než hypoteční banky. Na rozdíl od běžných bank jsou ale více odolné nepříznivým externím vlivům, jako je třeba růst úrokových sazeb. Systém je totiž uzavřený, spořitelny si nepůjčují peníze na své úvěrové aktivity na trhu. „Půjčujeme jen tolik, kolik vybereme na vkladech od klientů. Proto nesháníme peníze jinde a na růst úrokových sazeb v ekonomice můžeme reagovat pomaleji než komerční banky,“ vysvětluje předseda představenstva Českomoravské stavební spořitelny Tomáš Kořínek. ČMSS známá jako Liška je největší českou stavební spořitelnou, má přes 1,3 milionu klientů.

Podle statistiky ČNB jsou tak zajištěné úvěry od stavebních spořitelen levnější o 0,2 až 0,3 procentního bodu než hypotéky. U průměrného úvěru to dělá rozdíl ve splátce několik set korun. Stavební spořitelny se proto v posledním roce staly pro hypoteční banky významnější konkurencí než doposud. Hypoteční banky přesto stále ovládají velkou většinu trhu, ale stavební spořitelny jim některé klienty přebírají. Loni stavební spořitelny poskytly úvěry za téměř 70 miliard korun, to byl nejlepší výsledek za posledních deset let a jeden z nejlepších v celé historii.

V letošním roce trh s úvěry na bydlení výrazně zasáhly nové regulace ČNB. Banky klientům na bydlení půjčí max. 80 % hodnoty nemovitosti, ve výjimečných případech až 90 %. Kromě toho pečlivě zkoumají i vaše příjmy a výdaje. „Splátky úvěrů nesmějí přesáhnout 45 % příjmů klienta a celková výše úvěru může dosáhnout maximálně devítinásobek jeho ročního platu,“ vysvětlil Tomáš Kořínek. Tato pravidla se v prvním čtvrtletí letošního roku projevila v poklesu trhu o třetinu, platí to pro úvěry od stavebních spořitelen i pro hypotéky.

Banky i stavební spořitelny se proto o zbývající klienty přetahují. Sahají do svých marží a zlevňují úvěry. Z celkového trhu s úvěry přitom stále větší porci získávají stavební spořitelny, které jsou v posledním roce levnější než hypoteční banky. „Loni jsme náš tržní podíl na celkovém trhu s úvěry na bydlení zvýšili z 8 na 10 procent,“ připomíná Tomáš Kořínek.

Češi začali využívat stavební spoření četněji na pořízení vlastního bydlení. Zatímco před pěti lety připadlo na koupi bytu nebo rodinného domu 23 % úvěrů od stavebních spořitelen, vloni to bylo už 30 % s průměrnou hodnotou zhruba 1,2 milionu korun. Zhruba stejný podíl připadá na úvěry k rekonstrukci a modernizaci bydlení. Těch se vloni poskytlo 33 % v průměrné výši 360 tisíc korun.

Např. ČMSS v minulých týdnech snížila úrokové sazby o 0,15 procentního bodu a úvěr zajištěný nemovitostí lze získat za 2,34 %. K podobnému kroku sáhly i některé jiné banky. Velkým tématem bude pro finanční instituce i refinancování úvěrů z jiných bank. Noví klienti totiž ubývají, banky mají ale ambiciózní plány a dostatek prostředků na úvěrování. Proto se budou předhánět v nabídce výhod pro refinancování. „Kromě výhodné úrokové sazby je velkou výhodou rezervace budoucí úrokové sazby. Klient se nemusí na refinancování zaměřovat v posledních měsících před koncem fixace svého úvěru, novou sazbu si nyní může zajistit až dva roky dopředu. To může být při očekávání pozvolného růstu sazeb nejen velkým lákadlem, ale především značnou úsporou peněz,“ dodává Tomáš Kořínek z ČMSS.

Podle něj lze v letošním roce očekávat pokles zájmu o úvěry. Odborníci vesměs čekají, že trh s bydlením letos poklesne zhruba o 20 procent. Dobrou zprávou pro klienty je, že oproti původním předpokladům zřejmě nedojde k rychlému růstu úrokových sazeb. ČNB se do zvyšování sazeb letos zatím nehrne a banky se budou zbývající klienty snažit nalákat na zajímavé sazby. I proto v posledních týdnech sazby dokonce klesají a banky a stavební spořitelny se předhánějí v nabídce různých jiných benefitů.