Akciovky po novele: Statutární ředitelé zmizeli z rejstříku, nově firmy řídí správní rada | E15.cz

Ze dne na den zmizeli z obchodního rejstříku všichni statutární ředitelé, jejich působnost přešla na správní radu. V rukou správní rady monistických akciových společností se nyní soustředí jak dosavadní kontrolní pravomoc, tak i pravomoc řídící, tedy pravomoc statutárního orgánu. V souladu s touto skutečností tak bude nutné upravit stanovy akciové společnosti i smlouvy o výkonu funkce členů správní rady.

Kdo za firmu jedná?

Nově za firmu navenek jedná správní rada. Pokud byl statutární ředitel zároveň členem (v minulosti typicky předsedou) správní rady, neznamená to, že by oprávnění jednat za společnost přešlo pouze na něj.

Je-li stávající správní rada vícečlenná a není-li v obchodním rejstříku zapsáno, jakým způsobem za společnost jedná, platí, že akciovku zastupuje každý z členů správní rady samostatně. „Správní rada může být i jednočlenná, pokud to tak bude uvedeno ve stanovách,“ potvrzuje advokát Jiří Černý z poradenské skupiny SAMAK.

Členem jednočlenné správní rady může být i právnická osoba. Ta by ale musela zmocnit konkrétní fyzickou osobu, která za ni bude jednat.

„Zákon požaduje, aby tato fyzická osoba byla způsobilá být členem správní rady. Nicméně to nemusí být statutární orgán té právnická osoby,“ připomíná advokát Ladislav Drha. Tuto fyzickou osobu je pak nutno nechat zapsat do obchodního rejstříku, a to nejpozději do tří měsíců.

Původně měla být správní rada tříčlenná

„V původním návrhu novely byly přísné podmínky pro počty členů správní rady. Ta měla mít tři nebo i více členů, pouze u tzv. jednočlenné akciové společnost – tedy společnosti s jedním akcionářem – připouštěl návrh menší počet,“ vysvětluje Drha. Pozměňovací návrh však nakonec zakotvil možnost mít správní radu i jednočlennou.

Zásadní odlišnost od dualistických akciových společností je tedy ten, že v čele monistické akciovky je pouze jeden orgán. Dualistické akciovky mají orgány dva – představenstvo jakožto orgán statutární a dozorčí radu jako orgán kontrolní. „V akciové společnosti s dualistickou strukturou stále musí být alespoň jeden člen představenstva a jeden člen dozorčí rady, přičemž se musí jednat o rozdílné osoby,“ dodává Jiří Černý.

Úprava stanov a doplnění obchodního rejstříku

Na úpravu stanov mají společnosti čas až do 1. ledna 2022, nicméně způsob jednání členů (vícečlenné) správní rady za společnost musí do obchodního rejstříku zapsat už do 1. července 2021.

Podle přechodných ustanovení totiž v případě, že zákon ukládá „povinnost provést v obchodním rejstříku zápis skutečnosti, jež se dosud nezapisovala,“ musí společnost podat návrh na zápis do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti novely. Sankce za nesplnění této povinnosti ani v dodatečné lhůtě stanovené rejstříkovým soudem je poměrně přísná.

„Z praktických důvodů by společnosti měly potřebné změny provést co nejdříve. Nehledě na skutečnost, že přechodná ustanovení velké novely zákona o obchodních korporacích v případě jejich neprovedení a následných marných uplynutí lhůt umožňují v krajním případě společnost i zrušit a nařídit její likvidaci,“ uzavírá Jiří Černý.