Dnes je poslední den pro podání daňového přiznání papírově | E15.cz

Dnes končí termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2020 v papírové podobě. Jde o prodloužený termín z původního 1. dubna. Dnes je také poslední den pro zaplacení daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, do sběrného boxu nebo zaslat poštou. V elektronické verzi lze přiznání podat do 1. června místo 3. května. V případě daňových přiznání podaných daňovým poradcem je standardní lhůta do 1. července.

"Pokud do 3. května poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, budou se jim sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, a to až do dne podání nebo do dne zaplacení," upozornila finanční správa.

Ta také informovala, že daňové přiznání musí za loňský rok podat i živnostníci, kteří se přihlásili k paušální dani. Paušální režim totiž platí až pro letošek a zálohy na paušální daň placené v letošním roce jsou zálohami roku 2021. Živnostníci tak musí za loňský rok přiznání k dani z příjmů podat. "Patří to mezi jeden z nejčastějších omylů ohledně daňových přiznání, na které finanční správa upozornila," uvedla správa.

"U podání přiznání stačí, aby bylo učiněno právě v pondělí. Pro prominutí sankcí za pozdní platbu je nutné, aby měl správce daně peníze v pondělí již na svém účtu. Poslat byste je tedy měli v pátek, případně expresní platbu v pondělí," řekl daňový poradce společnosti BREDFORD Consulting Jan Bonaventura.

Zároveň upozornil, že při promeškání všech lhůt je možné se obrátit na daňového poradce. "V takovém případě máte čas až do 1. července. Plnou moc pro zpracování je nově možné doložit až při podání přiznání. Pokud zvažujete možnost obrátit se na daňového poradce, udělejte to co nejdříve. V červnu již budou mnohým chybět kapacity a zřejmě se zvednou i ceny jejich služeb," uvedl Bonaventura.

Lidé a firmy zatím odevzdali do 27. dubna 1,84 milionu daňových přiznání za loňský rok. V případě firem je to 219 523 a fyzických osob zhruba 1,62 milionu. Celkem loni správa evidovala za rok 2019 zhruba 2,7 milionu přiznání k daním z příjmů.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Nově je možné podat přiznání i přes on-line finanční úřad, který funguje od března.

Dnes je zároveň poslední termín pro podání žádosti o nový kompenzační bonus pro podnikatele, společníky malých firem nebo pracovníky na dohodu za únor.

Také je do dneška nutné oznámit finančnímu úřadu příjmy přesahující pět milionů korun. "Příjmy nemusíte oznamovat při prodeji nemovitostí, protože jsou v katastru všechny údaje, které správce daně potřebuje. U všech ostatních bezúplatných příjmů, přesahujících zmíněných pět milionů korun však oznamovat musíte. Pokud to nestihnete, mohou vás čekat značné sankce – teoreticky až 15 procent z příjmů. A to i v případě, že se z příjmů daň neplatí," upozornil Bonaventura.