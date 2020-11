Druhá výzva COVID – Nájemné: Pronajímatel už slevit nemusí | E15.cz

Žádosti v druhém kole programu Covid – Nájemné lze podávat od října až do 21. ledna 2021. Zásadním rozdílem oproti červnové výzvě je to, že již není třeba, aby pronajímatel slevil minimálně 30 procent smluvního nájemného. To totiž byla podmínka, která byla pro některé nájemce nesplnitelná. Zároveň se s opětovným vydáváním nových omezujících opatření rozšířil i okruh provozů, které mohou o dotaci žádat.