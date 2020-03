Finanční úřady omezí od pondělí provoz, výjezdy do obcí ruší | E15.cz

Finanční správa od pondělí omezí provoz svých úřadů, které jsou přístupné veřejnosti. Dále zruší výjezdy pracovníků do vybraných obcí kvůli daňovým přiznáním i původně ohlášené rozšíření úředních hodin finančních úřadů, které bylo plánováno na 23. března až 1. dubna. Finanční správa o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

"Od pondělí 16. března budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně," uvedla správa. Omezí se i provoz pokladen, přičemž doporučeno je zaplatit daně bezhotovostně. Přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů zveřejnila na internetu.

Dále správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů. Zároveň ale správa upozornila, že toto opatření bude kompenzováno chystanými opatřeními ministerstva financí. To chystá například prodloužené lhůty por odevzdaní a uhrazení daně z příjmů o tři měsíce do 1. července. První termín byl přitom původně 1. dubna.

"Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. optimalizovaném režimu 2+2," uvedla správa. Finanční správa zavedla od počátku roku tzv.optimalizovaný režim u 33 finančních úřadů, celkem jich tak v funguje 56. Tyto úřady tak běžně poskytují služby v úřední dny pondělí a středa, tedy minimálně dva dny v týdnu, a zajišťují je alespoň dva pracovníci správy. Finanční správa má 201 územních pracovišť.

Jako součást omezení správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách vyplněná daňová přiznání. Ta by pak měla být v takovém případě považována za platně podaná.

"Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně," uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Ministerstvo financí v pondělí představí tzv. liberační balíček, jehož cílem je zmírnit podnikatelům a lidem dopady aktuální situace vyvolané šířením koronaviru a minimalizovat nutnost navštěvovat finanční úřady.

Podle návrhů budou lidé a firmy moci odevzdat daňové přiznání o tři měsíce později bez sankce, tedy do 1. července. Finanční správa nebude udělovat pokuty za pozdní odevzdání kontrolního hlášení a finanční a celní správa nebude po květnovém startu 3. a 4. vlny EET tři měsíce dávat pokuty za opožděnou registraci k EET a bude plnit jen poradní funkci.

Mezi další opatření patří plošné prominutí správního poplatku 400 za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do konce července. Generální finanční ředitelství také upraví příslušný pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.