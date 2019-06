Firmy hledají náhradu za dovolenkující zaměstnance. Zájem o brigádníky je velký | E15.cz

Letní měsíce jsou každoročně spojeny s velkým zájmem o brigádníky. A nemusí jít nutně o točení zmrzliny, obsluhu stánků s občerstvením nebo doplňování zboží. Volit můžete například i dočasnou práci v administrativě, finančních službách, IT a podobně.

„V porovnání s loňským rokem pozorujeme nárůst poptávky po dočasných zaměstnancích či brigádnících do administrativy. Z důvodu plánovaných dovolených kmenových zaměstnanců firmy hledají například recepční, asistenty na vyřizování objednávek či do zákaznického servisu. Co se týká délky takové brigády, úvazek může být několik dní nebo i týdnů“, uvádí Lenka Pešková z personálně poradenské společnosti Hays. Pro tyto profese je odměna v průměru 140 až 150 korun za hodinu.

Zájem je i ve finančních službách

Poptávka po brigádnících vzrostla i v oblasti financí a finančních službách. Zde je ale pro zaměstnavatele výhodnější dlouhodobý nebo alespoň částečný úvazek. To je šance na přivýdělek i pro starší uchazeče. Nebo pro maminky na rodičovské dovolené. Odměna za takovou práci se pohybuje na obdobné úrovni jako v administrativě, nejčastěji kolem 150 korun za hodinu.

Co se týká samotných uchazečů o brigády či krátkodobé úvazky, je podle Peškové patrný rostoucí zájem o pozice v marketingu či event marketingu, tyto pozice nebyly na dočasný úvazek v minulých letech až tak časté a firmy je nabízejí i formou trainee programů s možností dlouhodobé spolupráce. Na takových pozicích je standardně nabízená odměna v rozmezí 130-160 korun za hodinu, v závislosti na zodpovědnostech a náročnosti pozice.

Zájem je i o studenty zaměřené na IT. Zde je mzda ale zajímavější než v jiných oborech. Pohybuje se v rozmezí 160 až 200 korun za hodinu.