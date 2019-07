Firmy lákají na benefity spojené s rodinou | E15.cz

Úplnou novinkou je finanční podpora pro rodiny s nově narozenými, s adoptovanými nebo osvojenými dětmi. K dalším benefitům patří dotování mateřských školek, alternativní úvazky či práce z domova.

Příspěvek na stravování a volnočasové aktivity

Dotované stravování a příspěvek na volnočasové aktivity patří mezi zaměstnavateli stále ty nejoblíbenější. Najdou se ale i méně tradiční benefity jako je například stipendium pro děti, úklid domácnosti, příspěvek na dovolenou nebo dokonce i zmrazení vajíček za účelem odložení těhotenství nebo placená rodičovská dovolená pro otce.

Firemní školky jsou skoro už tradicí. Pomáhají rodičům, pokud jejich dítě nedostane místo ve státní školce. K rodinným benefitům se může řadit i tzv. sick days nebo možnost práce z domova, respektive odkudkoli. Právě alespoň částečnou práci z domova lze využít například v zaměstnání, kdy je dojíždění na pracoviště časově náročné nebo je zaměstnanec rodič pečující o dítě. Téměř standardem se pak pozvolna stává pátý týden dovolené.

Flexibilní úvazek místo poukázek

V dnešní době vysoké zaměstnanosti se musí firmy snažit, aby si získaly pracovníky. A benefity jsou jedním z lákadel. Přesto jsou obory, které jsou výhodnější už ve své podstatě. Ať už se jedná o flexibilitu nebo finanční ohodnocení. „Informační technologie stále patří nejen u nás ale i ve světě k velmi flexibilním a zároveň finančně zajímavě ohodnoceným oborům, a to i na juniorských pozicích,“ vysvětluje Jan Silber, spoluzakladatel portálu Jobstack.it.

Například díky české vzdělávací organizaci Czechitas se do IT dostávají maminky po rodičovské dovolené, které ocení i další nepřímé benefity, které s prací v IT souvisejí. „Nespornou výhodou IT je flexibilita, kterou tento obor nabízí. Ať už se jedná o zkrácených úvazcích, flexibilní pracovní době nebo možnosti pracovat prakticky odkudkoli. Možnost odskočit si s dítětem k lékaři, naplánovat si dovolenou mimo sezónu nebo pracovat z domu, když je vaše ratolest nemocná, není ve všech oborech možné, natož aby se jednalo o samozřejmost,“ popisuje Jan Silber.

Benefity některých firem v České republice

„Po nástupu žen na mateřskou dovolenou dorovnáváme po dobu 12 týdnů rozdíl v příjmech mezi peněžitou pomocí v mateřství a mzdou, kterou matky standardně pobírají v zaměstnání. I když jsou ženy na mateřské (muži na rodičovské), mají čtvrt roku stejné příjmy, jaké měli při standardní docházce do zaměstnání. Každá maminka, popřípadě tatínek, si tak přijde v rámci naší finanční podpory na desítky tisíc korun,“ informuje Ida Ročňáková, personální ředitelka technologické společnosti Schneider Electric CZ. Tento benefit by mohl být pro zaměstnance dobrým lákadlem. Většina firem totiž cílí své benefity na situace, kdy už rodič o dítě pečuje a je pro něj těžké skloubit pracovní a osobní život. Především, když jsou děti malé.

Společnost E.ON se zase snaží matkám vytvářet takové podmínky, aby mohly být profesně aktivní i během doby mateřské či rodičovské dovolené. „Udržujeme s nimi kontakt a během mateřské i rodičovské dovolené je podporujeme například sociálním účtem, který jim zůstává k dispozici. Tam, kde to umožňují provozní podmínky, nabízíme maminkám pečujícím o mladší děti home-office nebo zkrácené úvazky a pružnou pracovní dobu. Současně máme nasmlouvané partnerské mateřské školy v Brně a Českých Budějovicích, jejichž školné významně dotujeme,“ říká Simona Justinová, vedoucí zaměstnaneckého oddělení E.ON Česká republika.

Globus také chce vycházet ženám s dětmi vstříc. Matky mohou využít flexibilní pracovní dobu podle svých aktuálních potřeb rodiny.

Nezapomeňte na ISIC kartu

Pokud nemáte zaměstnavatele, který by vám nabízel benefity spojené s rodinou, nevěšte hlavu. Mnoho slev mohou vaše děti uplatňovat i díky mezinárodní slevové kartě ISIC Školák pro děti navštěvující základní školu a ISIC, která je určena studentům prezenčního studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách. Mezi partnery patří například mobilní operátoři, internetové obchody s elektronikou, knihkupectví, banky, sportoviště či hudební festivaly. Díky oběma kartám můžete získat slevu na jízdném nebo vstupy. Za zmínku určitě stojí i Rodinné pasy.

Pár čísel závěrem aneb Kolik stojí dítě?

Ministerstvo práce odhaduje, že náklady na výchovu a výživu dítěte se v naší republice pohybují okolo 1,5 milionu korun. 300 tisíc žen zůstává na rodičovské dovolené v délce dva až čtyři roky. Jak ukazuje psychologický průzkum mateřství Masarykovy univerzity, zásadním stimulem pro matky na rodičovské dovolené pro návrat do zaměstnání nejsou jen kariérní důvody, ale snaha ženy o zlepšení finanční situace, odpočinek a touha po vlastní seberealizaci.