Jak v dnešní době dobře prodat byt? Třeba prostřednictvím online aukce | E15.cz

Online aukce či obálková metoda

Pokud budete šikovní, i v současné době můžete dosáhnout toho, že se zájemci budou o váš byt prát a předhánět se, kdo zaplatí víc. Některé realitní kanceláře tomu říkají online aukce, jiné obálková metoda. Vítězí ten, kdo dá víc.

V tomto případě ale nejde o klasickou dražbu či oficiální aukci. U klasické dražby jde o prodej zadlužené nemovitosti, který zprostředkovávají exekutoři. Pak existují aukční agentury, kde kupující musí napřed složit aukční jistinu. Pokud aukci pořádá realitní kancelář, jde o improvizovanou aukci.

Jak tato aukce probíhá?

Prvním krokem je to, že do inzerátu se uvede nižší cena, než jaká by odpovídala odhadu tržní ceny. Dalším krokem jsou povedené fotky. To může být lákadlem pro kupující i v současné situaci. A pokud se podaří prohlídky, můžete mít více vážných zájemců.

A v tuto chvíli je čas vyhlásit aukci. Obálková metoda probíhá přes email. „Každý zájemce přihodí podle svých možností nějakou částku. Jako vyvolávací slouží cena, kterou jste původně uvedli v inzerátu. Byt nakonec koupí ten, kdo nabídne nejvíc. Realitní kanceláře hlásí, že podle jejich statistik se cena zvedne o 10 – 15 procent,“ říká Vladimír Zuzák, ředitel Maxima Reality.

Podmínkou pro úspěšně vykonanou aukci je důvěryhodný organizátor. Pro kupující je zásadní, aby vše proběhlo transparentně, diskrétně a spravedlivě. Z toho důvodu je vhodnější, aby se aukce konala prostřednictvím solidní realitní kanceláře.