Láhev vína jako firemní dar? Co také změní konsolidační balíček | e15.cz

Je běžné, že si firmy vyrábí své reklamní předměty, které potom předávat svým současným i potenciálním zákazníkům. Tyto činnosti by měly být opatřeny určitým zákonem, to jak z hlediska daně z příjmu, tak z pohledu DPH.

Daňový náklad nebo dar?

Aby mohly být reklamní předměty uznány jako daňově účinný náklad a ne z pohledu daní brány za dar, musí být splněny tři podmínky.

Předměty musí být opatřeny logem nebo obchodní firmou nebo názvem propagovaných služeb a zboží.

Pořizovací cena jednoho předmětu je 500 korun bez DPH a nižší.

Předměty nejsou s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

„Za splnění uvedených podmínek, kdy jsou zcela postačující poslední dvě, nemusí firma reklamní předměty poskytující odvádět z hodnoty těchto rozdaných předmětů DPH, přičemž jí ale zůstává zachován nárok na odpočet DPH při nákupu uvedených předmětů,“ vysvětluje Petr Kchimel, daňový poradce SAMAK Tax.

Příklad: Firma si nechá u reklamní agentury vyrobit 200 ks kalkulaček, které budou opatřeny jejím logem a jež rozdá ve svých provozovnách svým zákazníkům. Cena jedné kalkulačky je 290 korun bez DPH, svému dodavateli tedy firma zaplatí 70 180 korun (58 000 korun bez daně + 12 180 korun DPH). Do plně daňově uznatelných nákladů si zaúčtuje 58 000 korun a 12 180 korun DPH bude její pohledávka za finančním úřadem. Po rozdání kalkulaček neúčtuje žádnou částku ani do výnosů, ani žádnou povinnost vůči finančnímu úřadu coby DPH na výstupu.

Co změní konsolidační balíček

Především během období Vánoc firmy vyjadřují přízeň předáváním lahví tichého vína. To označí svým logem. Tím splní požadavky zákona. Pořízení těchto vín potom mohou zaúčtovat do svých daňově účinných nákladů a nárokovat si DPH z jejich nákupu. To mohou udělat díky tomu, že tiché víno nepodléhá spotřební dani.

S přijetím vládního konsolidačního balíčku od 1. 1. 2024 se toto však změní. Tichá vína už nebudou považována za reklamní předměty. To samozřejmě neznamená, že firmy už nebudou smět vína darovat. Už ale nebude možné náklady na pořízení těchto vín vyúčtovat jako daňově uznatelný náklad a odpočet DPH z pořízení tak nebude možný.