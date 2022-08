Měli jste zaplacenou dovolenou v Českém Švýcarsku? Storno pobytů není tak jednoduché | E15.cz

„Vždy bude záležet od konkrétních okolností případu, zejména jaká smlouva byla uzavřena mezi účastníky, zda byla uzavřena smlouva o ubytování, nebo smlouva o zájezdu, podle které by se zákazníkovi nemělo poskytnout pouze ubytování, ale i další služby cestovního ruchu, jako např. doprava. Důležitým faktorem je také rozsah toho, jak je postižena oblast v místě ubytování, případně samotné ubytovací zařízení,“ vysvětluje Miroslav Šperka, advokát a partner V4 Group.

V těchto situacích lze obecně doporučit lidem prostudovat si obchodní podmínky, a zvláště storno podmínky příslušného hotelového zařízení nebo pořadatele zájezdu, a to, kdy a za jakých podmínek lze ukončit ubytování či zájezd.

„Nakonec není vyloučeno, že ubytovatel prokáže dobrou vůli a umožní svým zákazníkům tzv. bezplatné storno, případně nabídne náhradní termín ubytování. Důležitým je tedy i samotný postoj poskytovatele služeb, jak se k celé situaci postaví,“ podotýká Viktor Kubuš, advokátní koncipient V4 Group a dodává, že na trhu je dostupný produkt pojištění storno ubytování, a tedy osoba s takovýmto pojištěním bude mít volnější ruce, co se týče ukončení pobytu.

Pobyt v průběhu dovolené ukončit lze, nutno však počítat se storno poplatkem

Mluvíme-li o lidech, kteří mají zajištěno pouze ubytování, tak tito lidé mohou kdykoliv ukončit ubytování bez uvedení důvodu, a to i v jeho průběhu. Jenže s předčasným ukončením ubytování je spojena jejich odpovědnost za škodu, která může vzniknout ubytovateli z důvodu tohoto předčasného ukončení ubytování.

„Ubytovatel je vůči osobě, která předčasně ukončila ubytování, oprávněn požadovat náhradu škody, která má zpravidla podobu ušlého zisku z důvodu neobsazeného lůžka. Ubytovatelé zpravidla uplatňují tento nárok na náhradu škody prostřednictvím tzv. storno poplatku. Právní řád výslovně nezmiňuje možnost tzv. bezplatného storna,“ dodává Miroslav Šperka.

Záleží, jestli má klient zaplacené jen ubytování nebo dovolenou jako celkový zájezd včetně dopravy. „V případě zájezdu platí, že zákazník může vůči pořadateli zájezdu ukončit zájezd před jeho zahájením bez zaplacení odstupného, tzv. storno poplatku, pokud v místě pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti. Může se jednat například i o požár. Toto právo nelze uplatnit v průběhu zájezdu. Zákazník má v této souvislosti nárok na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd. Tento postup se uplatňoval také během pandemie COVID-19, kdy epidemiologická situace, či omezení cestování, neumožňovalo nebo stěžovalo uskutečnění zájezdu,“ uvádí Viktor Kubuš.

Jestliže není možné poskytnout ubytování z objektivních důvodů, například z důvodu zničení ubytovacího zařízení nebo jeho uzavření, jedná se o nemožnost splnění smlouvy. Tímto zaniká závazek ubytovatele či pořadatele zájezdu poskytnout ubytování a právo požadovat po zákazníkovi cenu za ubytování či zájezdu. Zaplatil-li zákazník cenu za ubytování či zájezdu, ubytovatel je povinen ji vrátit.

„Mimořádnou okolnost v podobě požáru v České Švýcarsku je potřeba vnímat tak, že ji nezavinil ani ubytovatel a ani zákazník. Pokud neexistuje okolnost, která by objektivně bránila ubytovateli poskytnout již rezervované ubytování, bylo by velice obtížné a asi i nespravedlivé po něm požadovat bezplatné storno,“ vysvětluje Viktor Kubuš a zároveň dodává, že jiná situace by ovšem nastala, pokud by si zákazník objednal zájezd, v rámci, něhož se poskytují různé rekreační služby v přírodě, které můžou být v důsledku požáru neuskutečnitelné. Zde by bylo možné uplatnit právo na ukončení zájezdu před jeho zahájením.