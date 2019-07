Mladí odcházejí za kariérou. Tohle je deset nejlepších zemí pro práci a život | E15.cz

Skoro polovina mladých lidí se stěhuje do zahraničí za kariérou. A za vyšší mzdou. V průměru si polepší o třetinu své mzdy. Dalším bonusem je to, že se mladí lidé přiučí novým dovednostem. Vyplývá to z průzkumu HSBC Expat Explorer. V průzkumu o nejlepší místo pro život a práci si letos nejlépe vedlo Švýcarsko.