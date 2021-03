OSVČ již nemohou zároveň čerpat ošetřovné a kompenzační bonus | E15.cz

O ošetřovné na dítě do věku 10 let nebo i na starší dítě závislé na pomoci jiné osoby kvůli uzavřeným předškolním a školním zařízením či nařízené karanténě a izolaci v měsíci únoru žádají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) do 19. dubna. Avšak pozor – ošetřovné za péči o dítě v měsíci únoru se vylučuje s čerpáním kompenzačního bonusu.