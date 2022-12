Pohled Zlaté koruny: Nabídka bank pro živnostníky a jak se v ní vyznat | E15.cz

Na trhu je řada bankovních domů, které nabízí pro začínající podnikatele základní startovací balíčky, které obsahují vesměs to stejné, tedy:

vedení účtu

internetové bankovnictví

debetní kartu

vkladovou kartu

výběry hotovosti z bankomatů

zpracování pohybů na účtu (příchozí a odchozí) platby

zasílání elektronických výpisů

či před-schválený limit kontokorentního úvěru v rozmezí od 20 tisíc do 50 tisíc korun pro okamžik, kdyby vám v počátku podnikání peníze chyběly.

Startovací balíčky se s vaší rozvíjející se podnikatelskou aktivitou – počtem pohybů na účtu, rostoucí klientelou a zvyšujícím se obratem, rozšiřují o další služby nebo doplňkové produkty. Například ve formě účtů v zahraniční měně, tradingu, zvýšených úvěrových limitů a tak dále.

Výběr podle ceny nebo podle formy služby

Bankovní služby pro podnikatele můžeme vybírat v zásadě dvojím způsobem: podle ceny nebo podle formy – online nebo offline Pokud se rozhodneme vybírat podle ceny, není nic jednoduššího než si pod sebe seřadit banky, s nimiž už máme dobrou zkušenost nebo u nich máme již zřízeny služby pro osobní finance, či jsou velmi dobře dostupné místu, kde žijeme či podnikáme, nebo jsou nám svým obsahem prostě sympatické. Vedle toho si napíšeme služby, které od banky požadujeme, a v podnikání nám budou skutečně k užitku. Není přece žádoucí si sjednávat a platit za služby, které v naší podnikatelské činnosti plně nevyužijeme, protože bychom tak zbytečně navyšovali náklady na podnikání. Podnikáme samozřejmě za účelem zisku nikoliv ztráty a na začátku podnikání za sebou nemáme řadu spokojených platících klientů, kteří se k nám vracejí a tím nám pravidelně přinášejí příjem a obživu. Je tedy dobré myslet na to, že je každá ušetřená koruna dobrá.

Když vybíráme službu podle ceny, nesledujeme pouze výši částky, jelikož ta se v průběhu času stále mění. Zaměřit bychom se měli hlavně na transparentnost všech poplatků a úroků, abychom o všem měli dobrý přehled a uměli včas zareagovat na změny.

Zvážit i svoji osobní IT gramotnost

Pokud se rozhodneme vybírat banku a její služby podle formy – online nebo offline, měli bychom si prověřit našeho nového obchodního partnera po stránce dostupnosti pobočky, znalosti potřeb podnikatelského prostředí, kvalifikovaného personálu, technologického zajištění – internetového bankovnictví i mobilních bankovních aplikací, které se uživatelsky velmi dobře obsluhují. A v neposlední řadě bychom měli vzít v potaz i vlastní schopnost využívat veškeré elektronické služby, tedy naši IT gramotnost a rovněž tak dostupnost kvalitních internetových služeb v místě, kde žijeme či podnikáme.

Poradce musí rozumět podnikatelským financím

Pokud se vydáme na pobočku banky, měli bychom proti sobě vždycky mít zkušeného poradce, který rozumí problematice firemní klientely a je v čase, kdy ho potřebujeme, dostupný. Nejdražší komoditou v podnikání je náš čas, proto nejhorší co se vám může stát je, že si vyberete finančního partnera, který tam pro vás, až budete potřebovat, nebude. Je totiž zcela běžné, že na pobočkách bank nesedí poradci pro firemní klientelu stále. Často mají na starosti několik poboček najednou. Také se může stát, že počet klientů před vámi vám sebere i několik hodin čekání, nebo vás dokonce donutí si návštěvu banky zopakovat. V tom nejlepším případě dostanete telefonní číslo, ať si poradce doženete.

Ač se jeví varianta online jak cenově, protože bývá většinou zdarma, i dostupností nejefektivnější, pamatujte si, že to není až tak doslova.

Zdarma není zadarmo

Pokud se rozhodujete využít nějakou službu, kde je uvedeno, že je zdarma, pak vězte, že to nikdy není zadarmo. I banka je podnikatel, který chce profitovat a mít svůj obrat a zisk, proto co je tzv. zdarma, není ve skutečnosti zcela bezplatně.

Získat výhodu nákupu na začátku ve formě bonusu/akce/marketingové příležitosti je skvělé, ale vždy to nakonec, v čase, zaplatíme. Buď ve formě budoucích poplatků či úroků, nebo hned při uzavření smluvního vztahu, protože se pro banku staneme nástrojem na vydělávání peněz. Kde a jak? Například při platbách kartou, kde banka získává příjem z poplatků z platebních terminálů u obchodníků, u nichž nakupujeme, nebo u rezervací peněz na před schválených kontokorentních úvěrech.

Styk s bankou? Online i offline!

Jako podnikatelé byste měli stále rozhodovat o svých penězích a mít je zcela pod kontrolou. Měli byste vědět, co si kupujete a kolik za to platíte. Pokud vás chce někdo zobchodovat, je to v pořádku, ale vy si musíte být dobře vědomi toho, co za to dostáváte a souhlasit s tím.

Online forma je v dnešní době nezbytnost, ale zůstaňte vždy ve styku s bankou i offline. Finanční svět jde velmi rychle dopředu a vám by neměly chybět informace, jak být v řízení a správě svých peněz ještě efektivnější. Nebojte se požadovat kvalitu, a za tu plaťte. Vždy přitom žádejte od svého bankovního partnera maximální transparentnost.

Autorka je členka Finanční akademie Zlaté koruny, ekonomka, lektorka finanční gramotnosti a výuky podnikání, autorka knih Tahák na úspěšné podnikání a Desatero boháče – jak peníze vydělat, řídit, spravovat a rozmnožovat. www.financeproradost.cz

Zlatá koruna již 20 let pořádá soutěž finančních produktů, které hodnotí téměř 400 členná nezávislá Finanční akademie, organizuje odborná ekonomická a finanční fóra, provozuje finanční portál se srovnávačem www.zlatakoruna.info a rádce www.penizevrousce.cz.