Pohled Zlaté koruny: Jak začít investovat | E15.cz

S investováním souvisí řada otázek. Proč investovat? Do čeho? Jak investovat? Tyto 3 otázky jsou zpravidla první a nejzákladnější, za nimiž se pak vyrojí mnoho dalších. Proto by každý, kdo se rozhodne stát se investorem, měl aspoň rámcově vědět, co investice obnáší, a to nejen svou podstatou, ale i v kontextu aktuální doby. A k tomu důkladně pochopit, jak je důležité, aby investice byla s ním „kompatibilní,“ tedy pro něho vhodně zvolená.