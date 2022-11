Pozůstalí se nemusí dostat ke všem penězům z dědictví | E15.cz

Ani notář neví o všem

Lidé si myslí, že notář ví o veškerém vlastnictví zemřelého. V případě, že ani pozůstalí o penězích informace nemají a nenajdou k účtu či pojistce žádný dokument, notář se o těchto penězích jako součásti majetku zahrnutého do pozůstalostního řízení nemusí dozvědět. Notářská komora ČR zaznamenala případy, kdy se peníze nedostaly do rukou dědice.

Notář se dozví jen:

o tom, co mu pozůstalí sami řeknou,

o majetku, jehož popis je mu zpřístupněn ve veřejných registrech (např. v katastru),

o obsahu závěti.

I v případě závěti je to složitější. Jestliže ji sepsal notář, samozřejmě se o ní ví. Pokud ale byla sepsána a také uložena doma, musí být nalezena. Závěť může být dokonce pozůstalým zatajena. Pokud například podle ní nedědí dle svých představ.

„V pozůstalosti se obvykle objeví i různé smlouvy či platební karty k účtům. Chybí-li ale k některému účtu nebo pojistce tyto dokumenty, a to nejen v případech, kdy instituce funguje už jen on-line, notáři pátrání znesnadňuje zákon. Na rozdíl například od Slovenska totiž nemají čeští notáři přístup do centrálního registru účtů ČNB a museli by v rámci každého pozůstalostního řízení obeslat s žádostí všech cca 50 v ČR licencovaných bank a pojišťoven a čekat na jejich odpovědi. To by řízení neúměrně prodloužilo a prodražilo,“ říká Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

O penězích se tak pozůstalí nedozví

Dědic se tak nemusí vůbec dozvědět, že zemřelý v nějaké bance peníze měl. Peníze nejsou zařazeny do dědického řízení. Co se týká nemovitého majetku, zde naopak systém funguje velmi dobře. Zde notář na jeden klik zjistí veškerý nemovitý majetek v rámci České republiky.

Notářská komora hledá řešení

Na žádost Notářské komory ČR se podařilo s bankami najít společné řešení, členské banky České bankovní asociace na systému sdělování zůstatků na účtech zemřelých chtějí spolupracovat. Co se týká pojistek nevyplácených pojišťovnami, které i přes obdržení informace o úmrtí pojištěného využívají svého práva potenciální dědice neinformovat, je řešení na straně zákonodárců.