Práce při extrémních teplotách: Přerušení činnosti i nárok na ochranné nápoje | E15.cz

Kde najít příslušnou právní úpravu?

Zákoník práce uvádí, že „zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k předcházení rizikům“.

Co to konkrétně znamená? Bližší úpravu obsahuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. To je však pro běžného člověka velmi nesrozumitelné.

Ačkoliv zákon nestanoví, že má mít zaměstnavatel zpracovánu detailní směrnici o ochraně před vedrem, je vhodné tuto otázku ve vnitřních řádech upravit jednoduše a srozumitelně, míní advokát Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupný advokát.

„Zaměstnavatel má povinnost udržovat bezpečnost a zdravé prostředí na pracovišti. Nikdo nemůže být nucen do výkonů, které by mu ničily zdraví. To platí i pro ochranu před horkem,“ vysvětluje Preuss. „Tyto otázky není radno podcenit. Sankce za porušení předpisů se mohou pohybovat v horní hranici až do výše jednoho milionu korun, v některých případech až do dvou milionů korun,“ dodává advokát.

Základní práva: Ochranné nápoje a přerušení práce

Nařízení přiznává zaměstnancům práva podle toho, do které z osmi skupin podle pracovní zátěže zaměstnanec spadá. Jednotlivé skupiny mají upravenu minimální a maximální teplotu na pracovišti. Teplota se měří pomocí speciálního kulového teploměru. Fyzicky nejnáročnější profese pak mají přiznána nejvyšší práva.

„Základním principem je v oblasti ochrany před horkem snaha zabránit ztrátě tekutin. Hygienický limit ztráty tekutin v zátěži teplem je 1,25 litru za osmihodinovou směnu,“ vysvětluje Ondřej Preuss.

Kromě obyčejné vody mají zaměstnanci v extrémním horku právo na tzv. ochranné nápoje – nejčastěji minerálky a iontové nápoje. Jde tedy o nápoje, které mají tělu doplnit minerály, jež při vysoké teplotě ztratilo.

„Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento,“ stojí v nařízení vlády. Mladiství zaměstnanci však alkoholické ochranné nápoje nesmí dostávat vůbec.

U kancelářských a méně náročných profesí (příloha č. 1 k nařízení je vymezuje jako třídu I až IIIa) postačuje jako ochranný nápoj slabě mineralizovaná voda. Naproti tomu u prací náročnějších (třída IIIb až V) musí zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout středně mineralizovanou vodu.

Překročí-li teplota na pracovišti 36 °C, musí být kromě nápojů uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky. Výpočet uvádí příloha č. 1, část B nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Další práva budou vyplývat z konkrétního druhu práce. „Obecně však platí, že pokud je zaměstnanci špatně a nemůže práci dál vykonávat, má možnost práci přerušit, anebo vyhledat lékařskou pomoc,“ doplňuje Ondřej Preuss.

Nařízení stanoví i nastavení klimatizace

V klimatizovaných kancelářích je práce o něco snesitelnější. Nicméně i pro nastavení klimatizace platí určité limity. Ty opět vyplývají ze stanovené třídy práce.

Vykonává-li zaměstnanec práci převážně v sedě (kancelářské práce, laboratorní práce, práce ve velínu), teplota má být nastavena na 24,5 °C s odchylkou maximálně plus 2,5, resp. minus 2 °C Pokud se však potřebuje více soustředit (zpracování odborných stanovisek, překlady), jsou odchylky stanoveny maximálně plus 1, resp. minus 1 °C.

U třídy IIa (práce v sedě spojená s lehkou manuální prací, práce pokladní, řidičů a podobně) smí být klimatizace nastavena na 23 °C. Přípustné odchylky se počítají stejně jako v předchozím případě.