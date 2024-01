PROROZVOZ získal investici a rozšiřuje pokrytí službou ,,Same day delivery"

Česká firma specializující se na last mile same day delivery oznámila vstup zahraničního investora, který plánuje do roku 2024 investovat dva miliony eur do technologického rozvoje firmy, rozšíření vozového parku a rozšíření sítě služeb do dalších států Polska a Maďarska. Tato investice je klíčovým krokem k posílení pozice PROROZVOZU na trhu a k dalšímu rozvoji inovativních logistických řešení.