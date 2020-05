Průzkum: Internet používá 81 procent z nás | E15.cz

V roce 2019 používalo internet 81 procent Čechů nad 16 let. Co se týče chytrého telefonu, bylo to 70 procent. Nesmíme zapomenout na patnáctileté. Téměř všichni totiž doma mají přístup k internetu a používají mobilní telefon. Tato a další čísla přináší Český statistický úřad.