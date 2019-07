Průzkum: Na 40 procent lidí o dovolené nedokáže zapomenout na práci | E15.cz

Čeští zaměstnanci volí v létě nejčastěji souvislé volno v délce alespoň dvou týdnů, přesto více než 40 procent lidí není schopno během dovolené zapomenout na práci. Čtvrtina lidí se strachuje, co se v práci během dovolené stane a kolik se jim nakupí práce, někteří dokonce během volna dohánějí nedokončenou práci. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 respondenty.