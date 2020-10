Reálné rozdělení majetku po rozvodu bývá často oříšek | E15.cz

„Myslím si, že se jedná o více faktorů. Jde zejména o věkovou skupinu klientů ve věku 35 až 45 let. V tomto období lidé často bilancují stávající život. Covid zřejmě urychlil některá rozhodnutí,“ říká na úvod Pavlína Vysloužilová.

Podle ní je nejčastější chybou rozvádějících se partnerů, že vzájemné finance reálně řeší až po rozvodu. Ne vždy jsou totiž pak schopni dostát svým závazkům plynoucím z rozvodového usnesení.

„Například rodinný dům zůstane matce s dětmi, které dostane do péče. Matka se zaváže vyplatit bývalého manžela a převzít zůstatek hypotečního úvěru, který činí 2,5 milionu korun. V praxi ovšem zjistí, že její bonita není k převzetí úvěru dostatečná a stávající banka alimenty jako příjmy neakceptuje či akceptuje pouze jejich část,“ vysvětluje finanční poradkyně.

Podle ní by rozvádějící se partneři měli zahrnout do svého plánování vypořádání služby finančního poradce již od samotného začátku. To proto, aby měli jistotu, že jimi ujednaná řešení budou realizovatelná v praxi. Na finančního poradce, zvlášť pokud mají k dělení například nemovitost či nemovitosti na hypotéku a jiné společné finanční produkty, by se měli obrátit dříve, než sepíší jakýkoliv návrh na vyrovnání či dohodu o vyrovnání.

Rozdělení hypotéky

V zásadě existují dvě možnosti, jak vypořádat společnou nemovitost. První je nemovitost prodat, umořit dluhy a peníze si rozdělit. Druhá možnost je, že se stanoví obvyklá tržní hodnota nemovitosti a dojde k vyplacení jednoho z manželů. Druhý se stane jediným majitelem nemovitosti.

„V případě hypotéky záleží na její výši. Je možné ji celkově umořit a opět se vyplatit nebo úvěr převzít,“ vysvětluje Pavlína Vysloužilová.

Určitě by podle ní kvůli svým osobním sporům neměli rozvádějící se manželé přestat splácet jakékoliv úvěry. Tím by jim vznikl negativní záznam v bankovních registrech a následně by bylo velmi náročné až nemožné vyřídit jakýkoliv úvěr. Pokud je úvěrů v manželství více, je třeba si jasně rozdělit, z kterého úvěru se kdo vyváže a komu naopak úvěr zůstane.

„Mám případy, kdy se bývalí manželé dohodnou a vše klape, jak má, někdy i lépe. Stejně tak mám případy, kdy děti jsou svěřeny do péče matce, a otec alimenty neplatí, i když má povinnost je platit. V tom případě je nelze uznat do bonity manželce a je těžší vyřešit financování vlastního bydlení či vyplacení manžela,“ říká finanční poradkyně.

Podle ní zkušený finanční poradce dokáže klientům poradit komplexně. Vyzná se ve všech finančních produktech. Zná podmínky jejich výběru, převodu, rozdělení… Jde o stavební spoření, investiční účty, pojištění, úvěry a tak dále. Poradí klientům, jak lze peníze přesouvat, aniž by jim vznikly zbytečné náklady navíc. Pomůže stanovit reálné časové lhůty k jednotlivým závazkům.