Robotizace práce se vyhne technickým a kreativním oborům | E15.cz

Vezmou nám roboti práci? Zatím to vypadá, že nikoli, spíš nám od ní uleví. Chcete-li mít jistotu, dejte se na (večerní) studium informatiky.

O robotizaci se v posledních letech hodně mluví, nezdá se však, že by byl někdo bezprostředně ohrožen (na ztrátě pracovního místa)... Dokonce ani banky, které automatizují procesy, lidi spíše hledají, než propouštějí. Faktem zůstává, že pokrok se zastavit nedá, a tak přesto není na škodu se připravit na budoucí výzvy.

V roce 2030 by totiž mohlo být automatizováno až 25 procent míst. Týkalo by se to převážně pozic ve službách, mezi které patří například poštovní a kurýrní doručovatelé, řidiči metra, administrativní pracovníci, obsluha v rychlém občerstvení (které již nyní třeba v McDonald's nahrazují samoobslužné dotykové terminály) či sekretářské a účetní pozice.

„Každá práce, která je naprogramovatelná a je možné ji definovat matematickou nebo logickou rovnicí, bude v budoucnosti nahrazena roboty,“ prohlásil nedávno John Publiano, expert na problematiku robotizace práce.

Pro ty, kteří ještě nejsou rozhodnuti, kterým směrem by se v budoucnu profesně rádi vydali, mají analytici jednoznačnou odpověď. Zvolte si technické obory. „Programátoři, vývojáři softwarů, datoví specialisté či průmysloví designéři budou vždy žádaní a mohou se těšit na dobré pracovní uplatnění se štědrými odměnami a benefity“, říká Radovan Hypš, ředitel portálu JenPráce.cz

Co bude v nejbližší budoucnosti naopak stále více žádáno a ceněno, je podle Hypše sociální inteligence, lidský přístup a empatie. „I když nepochybuji o schopnostech vývojářů, domnívám se, že zdravotní sestry, učitelé, vychovatelé v dětských domovech nebo pečovatelky v domově důchodců budou profese, které robot v nejbližší době jen těžko nahradí,“ dodává Hypš.

Roboti by nám v budoucnu měli ulevit od vykonávání těžké či nebezpečné práce. Využití najdou zejména v kosmickém, bezpečnostním či jaderném průmyslu nebo práci v nebezpečných prostředích. Je jen otázkou času, kdy se jejich působení rozšíří do dalších odvětví jako například stavebnictví, doprava, zemědělství nebo zdravotnictví.