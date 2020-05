Rodiče se s dětmi učí 3,4 hodiny denně | E15.cz

51 procent Čechů si myslí, že základní školy současnou situaci zvládají na výbornou či chvalitebnou. Většina rodičů zastává názor, že školy dostatečně zajišťují výuku a komunikaci jak s žáky, tak s rodiči. Byli by ale rádi, kdyby učitelé častěji využívali online testy. Zjistil to průzkum Raiffeisenbank.

Rodiče se učí s dětmi několik hodin denně

Rodiče se doma s dětmi učí v průměru 3,4 hodiny denně. 32 procent rodičů se s dětmi učí méně než dvě hodiny, 43 procent dvě až čtyři hodiny a pětina dokonce od čtyř do šesti hodin denně (19 procent).

„Tlak na součinnost rodičů se školou je v aktuální situaci obrovský. Rodiče musí vedle svého zaměstnání zvládat i domácí výuku, která často obnáší připomenutí si probírané látky, její vysvětlení dětem a následný dohled nad zpracováním úkolů. Mají tak na bedrech nesmírnou psychickou i časovou zátěž,” říká Veronika Tomanová, spoluzakladatelka webové edukační platformy Matika.in.

Online nástroje by chtěly zlepšit

66 procent rodičů je s přístupem základních škol celkem spokojeno. Zlepšení by podle nich ale chtělo využívání online nástrojů. A hlavně minimalizovat zátěž rodičů. 45 procent rodičů by ocenilo, kdyby základní školy častěji využívaly online testy, 42 procent by bralo dotazníky pro zjištění potřeb žáků a rodičů.

Rodiče využívají online vzdělávací nástroje

66 procent rodičů k výuce svých dětí využívá online vzdělávací nástroje. Skoro všichni rodiče je shledávají jako užitečné a efektivní. Rodiče se ale shodují na tom, že rozhodně nenahrazují klasickou výuku. Nejčastěji uváděnými online nástroji jsou YouTube, z edukačních platforem pak Matika.in. Ta patří do rodiny vzdělávacích webů spolu s Gramar.in, Geograf.in, Zlatka.in a Trainbra.in, které se zaměřují na matematiku, češtinu, zeměpis, finanční gramotnost a kritické myšlení.

71 procent učitelů zadává úkoly emailem, 56 procent k tomu využívá online platformu, 46 procent úkolů tvoří samostudium z učebnic. Online videa na YouTube a online dotazníky pro zjištění potřeb příliš základních škol nevyužívá.