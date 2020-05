Senát možná bude chtít rozšíření EET odložit do konce června 2023 | E15.cz

Rozšíření elektronické evidence tržeb (EET) by podle senátního hospodářského výboru mělo být odloženo do konce června 2023. Senát o dnešním doporučení výboru rozhodne ve středu. Vláda ve Sněmovně prosadila odklad do konce letošního roku v souvislosti s epidemií koronaviru, opoziční snahy o delší prodloužení či zrušení EET odmítla.

Výbor obsah vládní novely podpořil, zároveň do ní ale vložil doplnění původního zákona o EET. Podle výboru by se od letošního 1. října do 30. června 2023 evidování tržeb mělo týkat pouze ubytovacích a stravovacích služeb, velkoobchodu a maloobchodu, které se do EET zapojily v první dvou fázích v minulých letech.

Žádný podnikatel nyní podle předchozí úpravy nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Toto opatření zatím platí do ukončení nouzového stavu, přičemž rozšíření EET na další odvětví bylo odloženo o další tři měsíce. Vláda navrhla obnovení EET k 30. září. Poslední fáze EET, tedy její rozšíření na řemeslníky, lékaře nebo advokáty, má podle vládních představ začít počátkem příštího roku.

Menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD na začátku dubna odmítl návrh opozičních poslanců z řad Pirátů, TOP 09, SPD, KDU-ČSL, ODS a STAN na odklad zavedení EET do dalších odvětví z původně plánovaného letošního 1. května na 1. leden příštího roku.