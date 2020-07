Svět zaměstnaneckých benefitů v současné situaci | E15.cz

Pandemie koronaviru změnila i svět zaměstnaneckých benefitů. Nyní se totiž Češi více zajímají o benefity, které jsou spojené se zdravím. Vyplývá to z průzkumu zaměstnaneckých preferencí, který v únoru a červnu letošního roku zrealizovala personální agentura Grafton Recruitment.

V letošním roce je největší zájem o flexibilní pracovní dobu a prémie či jiné finanční bonusy. Dále nás potěší pět a více týdnů dovolené. U dělnických pozic i stravenky.

„I když se zaměstnavatelé v uplynulých letech snažili nabídku benefitů co nejvíce přizpůsobit preferencím svých zaměstnanců, stále panuje poměrně velká propast mezi tím, co firmy poskytují, a tím, o co mají zaměstnanci skutečný zájem,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment. Největší rozdíly najdeme mezi nabídkou a poptávkou v případě 13. platu, příspěvku na dovolenou a dorovnání mzdy v případě pracovní neschopnosti.

Jde nám o zdraví

Zaměstnanci mají stále větší zájem o své zdraví. „Průzkum jsme realizovali ve dvou vlnách, před vypuknutí pandemie a po ukončení nouzového stavu. Při porovnání obou výsledků bylo patrné, že v červnu respondenti výrazně více tíhli k benefitům, které souvisí s péčí či ochranou zdraví,“ komentuje Jitka Součková.

I v případě nadstandardní zdravotní péče došlo v době koronaviru k rozšíření. Obvykle ji ale využívali úředníci, teď o benefit jeví zájem i dělníci. Zájem o tento benefit má 65 procent respondentů, ovšem jen 18 procent jej může čerpat.

Home office

I v minulosti byla práce z domova vyhledávaným, ale ne tak častým benefitem. V době pandemie si zaměstnavatelé ověřili, že homeoffice funguje, produktivita lidí během něj neklesá a spokojenost roste. To se samozřejmě odrazilo v rozšíření tohoto benefitu.

Ještě v březnu si na nedostatek možnosti práce z domova stěžovalo 40 procent lidí, nyní už je to jen 27 procent. Homeoffice v době před koronavirem alespoň částečně pravidelně využívalo 52 procent kancelářských pracovníků, v červnu však již 70 procent.

Během pandemie se rozšířilo i využívání sick days. V březnu tuto možnost nabízelo 57 procent zaměstnavatelů bílých límečků, dnes již 65 procent. Cílem tohoto benefitu je zabránit lidem s prvními příznaky nemoci chodit do práce.

Služební auto a parkovací místo

Zajímavou změnou oproti dobám před pandemií je růst poptávky zaměstnanců z IT po služebním autě a současně i místě na parkování. Souvisí to s obavou cestování hromadnou dopravou a možnou nákazou.