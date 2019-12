Ušetřete na daních, přilepšete si na spoření! Čas do konce roku se krátí | E15.cz

Na konci roku máte několik možností, jak si od státu vzít trochu z toho, co jste mu během roku zaplatili na daních...

Stavební spoření

Chcete-li spořit a nevadí vám ukládat penízy do „prasátka“, na které nesmíte 6 let sáhnout, stále ještě si za letošek můžete vyčerpat státní podporu až dva tisíce korun. Princip je jednoduchý: Stát navýší o 10 procent částku, kterou za rok na svůj účet u stavební spořitelny uspoříte až do maximální výše 2 000 korun.

Na tuto sumu se tedy dostanete, když během roku na stavební spoření vložíte dvacet tisíc, což vychází na necelých 1 700 korun měsíčně. Vkládat peníze na účet pravidelně každý měsíc je jedna z variant, ale možné je také poslat úspory na stavební spoření jednou za rok, což můžete letos ještě stihnout. Jen tak proveďte bezodkladně, jelikož se založením stavebního spoření je spojena nějaká ta administrativa, která zabere čas.

Tak či onak myslete na to, že 6 let (minimální doba trvání smlouvy o stavebním spoření), je dlouhá doba. Pokud byste chtěli peníze vybrat, přijdete o státní příspěvky.

Doplňkové penzijní spoření

Od daňového základu lze ročně odečíst až 24 000 korun a na daních v důsledku ušetřit až 3 600 korun. Od základu daně se odečítají peníze, které naspoříte za rok nad 12 000 korun, na maximální daňový odpočet tedy dosáhnete, když za rok naspoříte 36 000 korun. I u „penzijka“ lze provést mimořádný jednorázový vklad peněz na účet.

Co se týká státních příspěvků k penzijnímu spoření, pozor si dejte na to, že dospořením na konci roku u penzijního spoření je nezachráníte. Ty se vždy připisují dle výše pravidelných měsíčních vkladů. Maximum je 230 korun, a to od měsíčního vkladu 1 000 korun a více. A musí se jednat o vaše vklady – příspěvky zaměstnavatele se nezapočítávají.

Životní pojištění

I na životním pojištění můžete získat daňovou slevu. Její výše činí až 3 600 korun za rok, pokud na pojistném zaplatíte v součtu v daném roce 24 000 korun. Na vyšší částky se daňové zvýhodnění již nevztahuje. Abyste si mohli díky odpočtům snížit za rok 2019 základ daně z příjmů, potřebujete, aby vaše stávající či nově sjednaná smlouva splňovala následující podmínky.

Pojistník a pojištěná osoba se musí shodovat. Jednoduše řečeno – jste to vy, kdo smlouvu sjednal a zároveň je i pojištěn. Minimálně pětiletá doba trvání smlouvy. Pojistná smlouva musí být sjednána minimálně na období 60 měsíců. Doba trvání smlouvy je minimálně do 60 let věku. Životní pojištění musí končit nejdříve v kalendářním roce, ve kterém vám bude 60 let. Výběry peněz nejsou umožněny. Z pojištění nelze čerpat peníze určené k investování.

Z daní lze odečíst jen částku pojistného, která je určena na krytí rizika úmrtí a na investování. Na úrazové pojištění, pojištění závažných onemocnění či jiná připojištění nelze daňovou úlevu uplatnit.

Uvedené podmínky platí i pro situace, kdy vám na smlouvu přispívá váš zaměstnavatel. Jeho příspěvek až do částky 50 000 korun ročně (společný limit pro životní pojištění a doplňkové penzijní spoření) je pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem, a vy z příspěvku neplatíte daň z příjmu ani sociální a zdravotní pojištění.

Pokud však smlouvu o životním pojištění zrušíte, část výhod vracíte zpět. Musíte formou daňového přiznání provést dodanění příspěvků zaměstnavatele a všech částek, o které jste si v uplynulých 10 letech snížili základ daně. Mohlo by se vám totiž stát, že výše poplatku převýší daňovou úsporu.

Závěrem důležité upozornění: daňově zvýhodněná smlouva životního pojištění musí obsahovat rezervotvornou (chcete-li investiční) složku. Tu však mohou zatěžovat nemalé poplatky. Proto je potřeba ověřit si výši poplatků v sazebníku pojišťovny.

Je také dobré vědět, že poplatkově výhodnější je uzavřít pojistku na minimálně nutné běžné pojistné a investovat prostřednictvím tzv. mimořádného pojistného, které je poplatkově mnohem příznivější než běžné pojistné.

Prostřednictvím mimořádného pojistného je možné také doplatit pojistné tak, abyste mohli za letošní rok čerpat maximální daňovou úsporu. Zjistěte si proto, zda váš produkt umožňuje mimořádné pojistné a s jakým poplatkem můžete ještě za letošní rok daňovou výhodu získat.