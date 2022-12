Účetní profese není dostatečně regulována, míní profesní svaz. Postihy jdou za podnikateli | E15.cz

Podmínky pro provozování živnosti účetní

Ačkoliv si 90 procent podnikatelů uvědomuje, jak je účetní profese pro chod firmy důležitá, pouze 38 procent z více než sta oslovených podnikatelů zná podmínky vydání živnostenského oprávnění v tomto oboru.

Činnost účetních poradců a vedení účetnictví a daňové evidence je podle živnostenského zákona živností vázanou. Podnikatel v oboru účetnictví tedy musí kromě všeobecných podmínek provozování živnosti splnit odborné předpoklady, které se skládají ze vzdělání a praxi.

Podle přílohy č. 2 k živnostenskému zákonu potřebuje účetní vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru. Alternativou je dosažení vyššího odborného vzdělání, středního vzdělání s maturitou nebo osvědčení o rekvalifikaci – ve všech třech případech je pak požadována pětiletá praxe. Podmínkou pro vstup do rekvalifikace však není maturitní zkouška.

Živnostenský zákon zároveň zakotvuje institut odpovědného zástupce. Odpovědného zástupce může ustavit podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, například požadovanou praxi nebo vzdělání. Odpovědný zástupce navenek neručí, ale odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti. Svou činnost vykonává na základě smlouvy.

„Není týdne, kdy bychom neobdrželi telefonát od podnikatelů, kteří se ptají, jak mohli jejich externí účetní dostat živnostenské oprávnění, a proč neexistují postihy za to, že jejich firmy dovedli k vysokým pokutám od finančního úřadu nebo do dalších poměrně vážných problémů. Tyto stížnosti mají v posledních letech co do počtu nebo závažnosti stoupající tendenci,“ říká prezidentka profesní organizace Svazu účetních ČR Magdalena Králová.

Odpovědnost za správnost účetnictví má podnikatel

Ve vztahu k finančnímu úřadu zodpovídá za správnost účetnictví a daňových přiznání podnikatel, resp. statutární orgán právnické osoby. Ačkoliv více než 80 % členů Svazu účetních je pojištěno na pojišťovny produkt pojištění odpovědnosti pro účetní nabízí, pojištění odpovědnosti není zákonnou povinností účetních firem.

„Vzhledem k tomu že výkon účetní profese není výrazně regulován, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu není povinné. Na trhu tyto pojistné produkty jsou a odpovědní poskytovatelé účetních služeb jich využívají. Pojistné plnění se váže na obsahovou náplň účetní živnosti. Je tedy nutné, aby měl poskytovatel služeb v pořádku živnostenský list,“ upozorňuje Králová. „V soukromoprávní rovině jsou účetní za způsobenou škodu odpovědní. Pokud ovšem nemají uzavřeno profesní pojištění, může nastat při větší škodě riziko, že nebude dostatek zdrojů, aby mohla být škoda řádně nahrazena,“ dodává.

Na nedostatečně kvalifikovanou účetní narazil také dnes již zkrachovalý klient, zabývající se obchodní činností. „Paní účetní byla absolventkou rekvalifikačního kurzu a měla odpovědného zástupce, neboť neměla žádnou praxi. Po třech letech spolupráce kontrola finančního úřadu zjistila chyby v účetnictví a tím i v daňových přiznáních,“ uvádí Svaz účetních ČR. Vysoké nedoplatky a penále následně přivedly firmu k bankrotu.

Zpřísnění podmínek vydání živnostenského oprávnění v nedohlednu

Pouze 34 procent z více než dvou stovek dotazovaných účetních se domnívá, že by se podmínky pro vydání živnostenského oprávnění měly zpřísnit. Podle Svazu účetních ČR by problémy podnikatelů mohla zlepšit legislativa kultivující účetní profesi.

„Přísnější podmínky pro vydávání živnostenského oprávnění pro vedení účetnictví včetně povinného vzdělávání by také výrazně přispěly ke zlepšení kvality trhu účetních,“ píše Svaz účetních ČR. Ani připravovaný nový zákon o účetnictví však situaci neřeší, ačkoliv podnikatelé na problém opakovaně poukazují.

Podnikatelé v 66 procent případů vybírají účetní na podkladě referencí. Většina podnikatelů i účetních považuje za zásadní digitalizaci a využívání technologií v účetní profesi.

„Obecně lze říct, že šikovné a úspěšné účetní provází tak vysoká odbornost jako i využívání technologií. Jen účetní, kteří chtějí číst data, mají odvahu zavádět do své práce automatizační nástroje a zbavovat se zbytečné manuální práce,“ říká Robert Soudný, šéf startupu wflow.com. „Slovo změna má v konzervativním účetním oboru nahořklou konotaci. Lidem často chybí informace a procesy, jak technologie zavést a dobře používat,“ uzavírá Soudný.