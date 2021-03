Více zaměstnavatelů bude nabírat než propouštět | E15.cz

Čeští zaměstnavatelé plánují ve druhém čtvrtletí tohoto roku mnohem více nabírat zaměstnance než propouštět. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 607 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR, jehož výsledky firma zveřejnila na on-line tiskové konferenci.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu 13 procent zaměstnavatelů, naopak pět procent očekává snižování jejich počtu. Na 79 procent oslovených firem uvedlo, že během prvního čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus osm procent. V předchozím čtvrtletí to bylo minus jedno procento.

"Firmy ve všech sektorech s výjimkou ubytování a stravování plánují s odezníváním epidemie nabírat nové zaměstnance. Největší optimismus vykazují sektory, které zaměstnávají největší počet zaměstnanců, jako je výroba, služby, stavebnictví a veřejný sektor. Otázkou ale je, jak dlouho se bude ještě světlo na konci tunelu vzdalovat," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Přes aktuální nejistotu nejsou podle ní firmy schopné obsadit řadu pracovních míst. Třetina všech volných pozic na trhu, tedy 107.000, je obsluha strojů ve výrobě, a tyto pozice se nyní velmi těžko obsazují. Lidé z gastronomie a služeb nemají o práci ve výrobě zájem, nábor zahraničních pracovníků je nyní náročnější a zdlouhavý. Dále se hledá 80 000 pomocných dělníků především do stavebnictví, 67 000 řemeslníků a opravářů nebo 29 000 různých specialistů, techniků a odborných pracovníků, dodala.

Nejsilnější náborové plány hlásí stavebnictví s indexem plus 25 procent. Povzbudivé náborové plány hlásí i zpracovatelský průmysl (16 procent) a finance, pojištění, nemovitosti a další služby organizacím (12 procent). Pouze zaměstnavatelé v ubytování a stravování hlásí pesimistické náborové plány s indexem minus pět procent, které jsou ale výrazně méně pesimistické ve srovnání s předchozím obdobím.

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí aktivní náborové prostředí. Nejsilnější náborové plány hlásí Morava a Slezsko s indexem plus deset procent. Index v Praze činí plus devět procent a v Čechách plus sedm procent. V porovnání s předchozím čtvrtletím index výrazně posílil na Moravě o 18 procentních bodů a v Praze narostl o 11 procentních bodů. Index v Čechách zůstává relativně stabilní.

Zaměstnavatelé ve 31 ze 43 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvyšovat počet pracovních sil. V deseti očekávají snižování počtu pracovních sil a ve dvou neočekávají změny. Nejsilnější trh práce očekávají zaměstnavatelé na Tchaj-wanu, ve Spojených státech, Austrálii a Singapuru, zatímco nejslabší náborové aktivity hlásí Panama, Velká Británie a Jižní Afrika.