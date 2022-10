Všechno zdražuje, proto požádala o dávku na dítě | E15.cz

Od příštího roku vzroste počet domácností s nárokem na přídavky na děti. Minimálně o pět procent by se totiž mělo zvýšit životní minimum, které je jedním z kritérií při posuzování nároku na dávku státní sociální podpory.

„Oba ukazatele zvyšuje svým nařízením vláda, zmocněna je částky životního a existenčního minima zvyšovat vždy od 1. ledna podle vývoje spotřebitelských cen,“ říká finanční poradce Partners Vladimír Weiss s tím, že při vysoké inflaci může vláda přistoupit ke zvýšení životního minima mimořádně i mimo termín pravidelné valorizace. A podle současných informací z rezortu práce a sociálních věcí by od ledna 2023 mělo dojít i ke zvýšení samotných přídavků na děti, a to zřejmě o 30 procent.

Všechno zdražuje a je tu i hypotéka

Čerpáním některé ze sociálních podpor se lidé příliš nechlubí, někteří se za svou nepříliš dobrou sociální situaci před svým okolím dokonce stydí. Jenže o pomoc státu se dnes nutně nežádá osobně přímo na úřadu práce, ale jde to i online.

„Ve společnosti panuje obecný názor, že sociální dávky čerpají lidé, co z nějakého důvodu nepracují, proto mě nikdy nenapadlo o něco takového vůbec požádat,“ popisuje vnímání nabídky státu na pomoc v nepříznivé situaci 38letá Jana, která je nyní na rodičovské dovolené.

Její manžel pracuje ve státní správě a jí drží pracovní místo administrativní pracovnice v jedné zahraniční firmě. A stejně jako většina mladých rodin bydlí v bytě pořízeném na hypotéku. A především v současné době tak zvažují nutnost každého většího výdaje.

„A stejně jako většina lidí máme násobně vyšší výdaje na zálohy na elektřinu, plyn, potraviny, služby v domě a další,“ vyjmenovává Jana, která pečuje o děti ve věku dva a čtyři roky.

Dodává, že příští rok je navíc čeká konec zafixování úroků u hypotéky. Což pro ně může značit zvýšení měsíčních výdajů i o několik tisíc.

„Nyní se úrokové sazby u hypoték pohybují na hranici šesti procent v závislosti na parametrech úvěru, jde zřejmě o jejich vrchol a v budoucích měsících se dá očekávat mírný pokles, avšak nikterak dramatický,“ říká k vývoji úroků u bank finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

I přes možný pokles úrokových sazeb musí klienti bank, kterým příští rok končí fixace, celkem jistě počítat s nárůstem měsíčních splátek i o několik tisíc korun. Úroky u hypoték se aktuálně pohybují v závislosti na parametrech úvěru od pěti do šesti procent. Vladimír Weiss pro představu uvádí, že v roce 2018 se úroky u hypoték od banky pohybovaly kolem 2,5 procenta. Na takové číslo se podle něj příští rok jen těžko vrátíme.

O možnosti přídavku na dítě nevěděla

To vše jsou podle Jany důvody, které ji přiměly k omezení některých zbytných výdajů, aby nejenže vše poplatili, ale i si vyšetřili nějaké peníze do rezervy. A dále ji, jak sama říká, donutily podívat se na nabídku pomoci státu.

„Na webu úřadu práce jsem si přečetla o možnosti pomocí a ke svému překvapení jsem zjistila, že máme nárok na přídavek na obě děti,“ říká.

Nárok si ověřila ještě na jednoduché kalkulačce, která jí pomohla s výpočtem životního minima její domácnosti. O přídavek totiž žádají obecně domácnosti s čistým příjmem do jeho 3,4násobku. Životní minimum jim vyšlo na 12 810 korun, po vynásobení se tak příjem Jany a manžela musí vejít do částky 43 554 korun. A jak tvrdí Jana, její měsíční rodičovský příspěvek činí necelých 8400 korun a manžel měsíčně pobírá zhruba 30 tisíc po zdanění. To je dohromady 38 400 korun. Rozhodla se proto o přídavky na děti požádat.

Přičemž žádost o ně vyplnila pouze jednou, a to online pomocí ověření datovou schránkou, kterou jí zřídil pracovník na nedalekém kontaktním pracovišti veřejné správy Czech Point. A dodává, že bez poplatku. Potvrzení o příjmech manžela mu vydal zaměstnavatel.

„Na každé dítě nyní dostáváme měsíční přídavek 1130 korun, dohromady je to 2260 korun. Byť se to nemusí zdát na první pohled mnoho, pro nás je to upřímně pomoc namístě,“ tvrdí.

Zároveň upřesňuje, že jelikož manžel pracuje, dostávají dokonce o 500 korun navýšenou částku na každé dítě. Jediné, na co je potřeba každé tři měsíce, respektive každé čtvrtletí myslet, je zaslat nebo přinést na úřad potvrzení o příjmech domácnosti.

„Pomoc formou přídavku na dítě vnímám nyní jako dočasnou. Čerpání rodičovské mám na tři roky, poté půjdu do práce. A věřím, že se i díky mému výdělku přehoupneme přes současnou hranici 3,4násobku životního minima a přídavek na dítě se pro nás stane minulostí,“ uzavírá Jana.