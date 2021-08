Olympiáda v Tokiu 2021 | ONLINE: výhry, prohry a byznys | E15.cz

Za tři roky se chce judista Lukáše Krpálek pokusit zkompletovat zlatý olympijský hattrick. A zatímco dnes v Tokiu ovládl nejtěžší váhovou kategorii nad sto kilogramů, v Paříži v roce 2024 by se mohl na tatami prát opět v kategorii do sto kilogramů, v které slavil první olympijský vavřín před pěti lety v Riu de Janeiro.

"Před olympiádou v Tokiu jsem plánoval, že bych možná udělal comeback do sto kilogramů. Teď jsem ale hodně na vážkách. Uvidíme, necháme si to rozležet v hlavě. Bude dost času na to nechat si to uležet a promyslet, co bude dál," řekl Krpálek v Tokiu. "Je to daleko. Motivace se ještě vyvine, ale bylo by to zajímavý se vrátit zpátky a byl by to zajímavý příběh," řekl kouč Petr Lacina.

Důvodem případného návratu je náročnost soubojů s těžkými soupeři. "Už se mu nechce tahat s těma paštikama, silákama," řekl Lacina a Krpálek přitakal, že je ze soupeřů, kteří jsou váhově těžší, dost zničený. "Jsou to pro mě fakt nesmírně obtížné zápasy, protože oni jsou na tom výborně silově a já tu sílu mám trochu jinou. Jsem spíš vytrvalostně silově založený. Trochu mi znechucují judo, ale uvidíme, co nás napadne, co vymyslíme a kde se vrátím," řekl třicetiletý judista.