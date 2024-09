Hladina Lužnice by se mohla dostat na úroveň padesátileté vody

Hladina řeky Lužnice by se mohla v následujících hodinách dostat na úroveň padesátileté vody. Dotknout by se to mohlo především Soběslavi a Veselí nad Lužnicí a okolních obcí. Po zasedání jihočeského krizového štábu to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba.

„Máme pořád dostatek času se na to připravit. Ale musíme počítat s tím, že třeba ve Veselí nad Lužnicí bude hladina možná ještě o něco vyšší než padesátiletá, což by mohl být problém. Budeme tam bojovat o každý centimetr a bude důležité se na to připravit,“ uvedl Kuba.

Do Veselí nad Lužnicí a Soběslavi by podle odhadů vlna mohla dorazit asi až v pondělí. Od rána se zvyšuje hladina Lužnice v horní části toku. Na stanici Pilař u Třeboně na Jindřichohradecku se dostala na úroveň vyšší než 450 centimetrů, což podle Českého hydrometeorologického ústavu představuje extrémní povodeň. Od půlnoci tam hladina řeky stoupla o dva metry. Vodu může zadržet rybník Rožmberk.

„Připravovali jsme se na tuto situaci a snažili jsme se vytvořit ovladatelný retenční prostor, který lze využít v případě vysokých průtoků na Lužnici,“ řekl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha. Dodal, že nyní může Rožmberk pojmout ještě 10 milionů krychlových metrů vody. Pokud by jí bylo více, stoupla by do bezpečnostního přelivu, odkud neřízeně odtéká pryč.