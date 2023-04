Air Bank nově poskytuje hypotéku i na zahraniční nemovitosti | e15.cz

Klienti Air Bank mají zájem o pořízení nemovitosti především v přímořských nebo horských lokalitách. „Tomu napomohlo i oživení trhu po odeznění koronavirové pandemie,“ řekl vedoucí hypotečních služeb Air Bank Marek Richter. Podle něj si můžou klienti s pomocí Air Bank hypotéky pořídit rekreační objekt, který je pak možné mimo sezónu pronajímat.

„Kombinace atraktivní lokality a cenové hladiny srovnatelné s tuzemskými nemovitostmi je pro klienty často zajímavější než vlastnictví investičního bytu v Česku,“ doplňuje Richter.

Sjednání hypotéky na zahraniční nemovitost je podmíněné ručením dokončenou nemovitostí na území Česka. Výše hypotéky pak může dosahovat až 80 procent hodnoty této nemovitosti. Co se týče úrokových sazeb, ty jsou nejnižší u hypotéky ve výši od 5 milionů korun s fixací na pět a více let. Pro zájemce o hypotéku je na webu Air Bank připravena kalkulačka, pomocí které můžou ještě před podáním žádosti zjistit, jakou úrokovou sazbu jim banka může nabídnout.

Sjednání a vedení hypotéky je u Air Bank zdarma a to jak u nemovitosti umístěné v Česku, tak u zahraniční. Zažádat o hypotéku je možné online a to i v mobilní aplikaci My Air.