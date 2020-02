Bytová výstavba v Praze vázne, chybí 20 tisíc bytů | E15.cz

Chtělo by to 10 tisíc bytů ročně, úřady však loni povolily jen zhruba 5 tisíc. Přesto jde o nejlepší výsledek od roku 2008.

Konec bytové krize je v nedohlednu, spíše se zdá, že bude ještě hůř. Stavební úřady totiž v loňském roce povolily v Praze jen 5 429 nových bytů v bytových domech. Meziročně tak povolení ke stavbě získalo o 2 742 bytů více, což je sice nejlepší výsledek od roku 2008, přesto celkový počet nových povolení za ideálním stavem zaostává.

Dle odbnorníků je v Praze kvůli deficitu z předchozích let potřeba ročně povolit kolem 10 000 jednotek. Při přepočtu na obyvatele tak zaostala metropole za posledních 5 let za Středočeským, Plzeňským i Jihomoravským krajem. Oproti okolním metropolím EU pak zaostává ještě mnohem výrazněji.

Doba přípravy a realizace nových bytových projektů v Praze se prodloužila na neskutečných 10 let! https://t.co/aBpRJucFw8 pic.twitter.com/SjwgPk4Lum — CENTRAL GROUP (@CentralGroup1) November 30, 2016

Dlouhodobý nedostatek nových bytů tak nadále přispívá k rostoucím cenám bydlení v metropoli. Tato skutečnost zároveň paralyzuje rozvoj hlavního města a má negativní dopad i na kvalitu života Pražanů. Pokud se zde situace s pomalým schvalováním nové výstavby nezmění, může v roce 2030 chybět už kolem 100 000 bytů, tedy bydlení pro zhruba čtvrt milionu lidí.

Kombinaci dostupného bydlení a zaměstnání v Praze jsou tak lidé nuceni řešit pořizováním bydlení za hranicemi metropole v dojezdové vzdálenosti od Prahy. Hlavní město pak svým dojížděním budou ještě více zatěžovat.

Současný stav: -20.000 bytů

Většina odborníků se však shoduje, že reálná potřeba města, které musí uspokojit aktuální poptávku a zároveň i obnovit zastarávající bytový fond, je téměř dvojnásobná. Jen tak se podaří dohnat deficit z minulých let, který již dnes překračuje 20 tisíc bytů.

V Praze se povoluje jen zhruba 3,4 bytu na tisíc obyvatel, zatímco v Mnichově je to 7 a ve Vídni 8 bytů na tisíc obyvatel. A není to tím, že by nebylo kde brát – prostor představují zejména brownfieldy, které jsou pro budoucnost a zlepšení dostupnosti bydlení v Praze klíčové.

Trpí Praha i periferie

Tlak se tak z centra přesouvá na periferie, které se nové výstavbě často brání. A není divu. Právě ony nesou hlavní zátěž spojenou s novou výstavbou, ale od státu získávají málo peněz na potřebné veřejné investice do občanské vybavenosti a infrastruktury. Obce, ve kterých vzniká nová výstavba, by tedy měly od státu získávat více peněz.